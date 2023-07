Eduardo Parra / Europa Press

La jornada electoral d'aquest diumenge ha engegat un procés administratiu i institucional per renovar les Corts Generals i el Govern. Aquestes són les dates clau del procés de constitució.

JULIOL



28 de juliol. Després del resultat d'aquestes eleccions, divendres se celebrarà l' escrutini general a les juntes electorals provincials. És un recompte públic on s'inclouen els vots de l'estranger dels inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA).

AGOST

8 d'agost. Un cop resolts tots els recursos, es proclamaran els resultats i les juntes electorals aniran expedint les credencials perquè els diputats i senadors puguin presentar-se al Congrés i al Senat per acreditar-se.

10 d'agost . La desfilada dels nous parlamentaris per fer el 'papereig' d'incorporació al Congrés o al Senat.

17 d'agost . A les 10:00h es constitueixen simultàniament, el Congrés i el Senat .

Constitució del Congrés , la sessió serà p residida per la persona electa de major edat ; els secretaris seran les dues persones més joves , que s'encarregaran de llegir els noms dels electes i els recursos contenciós electorals interposats. Per votació secreta amb papereta i urna s'escolliran els membres de la nova Mesa del Congrés, unes votacions per a les quals els partits solen arribar a acords que poden ser l'avantsala de futurs pactes d'investidura. Per ocupar la Presidència resultarà triada la persona que obtingui el vot de la majoria absoluta . Si a la primera volta no hi ha aspirant que aconsegueixi aquesta majoria, es repetirà la votació entre els dos amb més suports i es farà amb el lloc qui obtingui més vots ( majoria simple ).

Congrés dels Diputats

A continuació es designaran 4 vicepresidents i 4 secretaris , sortint elegides les persones que sumin major nombre de vots. Concloses aquestes votacions, els elegits ocuparan els seus llocs a la Mesa presidencial i qui hagi aconseguit la Presidència sol·licitarà dels altres diputats el jurament o promesa d'acatar la Constitució. Aquest mateix dimarts, la persona que ocupi la Presidència de la Cambra baixa es desplaçarà al Palau de la Zarzuela per informar el Rei .

Constitució del Senat. En el cas de la Cambra Alta obrirà la sessió el primer senador que hagi presentat les credencials, que llegirà els noms dels seus companys i les impugnacions que s'hi hagin pogut presentar. En aquesta legislatura serà Enrique Ruiz Escudero .

Després es constituirà la Mesa d'Edat, també amb l'elegit de més edat a la Presidència que, si escau, tindrà com a secretaris els quatre senadors més joves . Posteriorment, es procedirà a elegir el president , per majoria absoluta en una primera volta i majoria simple a la segona, així com 2 vicepresidents i 4 secretaris. Els senadors que obtinguin més suport ocuparan aquestes butaques. Acabat aquest tràmit, el president del Senat electe truca un a un els senadors perquè procedeixin a jurar o prometre la Constitució davant la taula presidencial.

21 d'agost . Després de ser informat de la composició del Congrés, el Cap de l'Estat (el Rei Felive VI) convoqui a Zarzuela aquella setmana del 21 d'agost els representants de totes les formacions polítiques amb presència al Congrés per decidir qui s'encarrega de sotmetre's a la Sessió d'Investidura.

24 d'agost. Es calcula que en aquesta data acabarà el termini de cinc dies hàbils per formar els grups parlamentaris del Congrés. Després, la Mesa del Congrés haurà de ratificar els grups parlamentaris per constituir la Junta de Portaveus , que és l'òrgan que ordena les sessions plenàries i distribuir els escons de l'hemicicle. Per tenir grup propi cal comptar amb almenys 15 escons o sumar cinc diputats i obtenir el 5% dels vots a tot el país, o bé el 15% en totes les circumscripcions en què es concorre.

SETEMBRE

4 de Setembre. Constituïts els grups parlamentaris i la Junta de Portaveus, i repartits els seients de l'hemicicle, ja es podran convocar sessions plenàries. El Debat d'Investidura es podria fer durant aquesta primera setmana de setembre. Serà investit president aquell candidat que aconsegueixi la confiança del Congrés per alguna d'aquestes dues vies: a la primera votació sumant la majoria absoluta (176 diputats) o, en una segona oportunitat, 48 hores després, aconseguint més vots a favor que en contra . En cas de bloqueig, les Corts es dissolen en complir-se dos mesos d'aquesta data per celebrar eleccions 47 dies després .

1.- Si s'ha aconseguit la investidura al primer intent, el nou president podria prendre possessió el 8 de setembre i ja nomenar immediatament els seus ministres . Amb un Executiu ja al banc blau es podrà celebrar la Sessió Solemne d'Obertura de Legislatura, presidida pel Rei, cosa que no s'espera fins a l'octubre.

2. Si no s'ha aconseguit la investidura en aquest debat, després de la primera votació fallida comença a comptar un termini de dos mesos per a possibles nous intents. Si hi ha un fracàs a principis d'octubre i si no s'aconsegueix una alternativa viable durant els dos mesos posteriors, caldria dissoldre les Corts novament al novembre i celebrar eleccions als 47 dies, o sigui en dates nadalenques .

Va ser una reforma electoral del 2016 la que va reduir els terminis i tràmits en cas de bloqueig d'investidura, escurçant el període electoral de 54 a 47 dies i limitant a vuit dies l'actual campanya de dues setmanes. I es va fer precisament per evitar que hi hagués eleccions el 25 de desembre d'aquell any, que era quan correspondria.

Què hi pot fer i què no el Govern en funcions?

EuropaPress 5346271 president govern candidat reelecció psoe pedro sanchez acte tancament



El Govern de Pedro Sánchez entra en funcions després de la celebració de les eleccions aquest 23J fins a la presa de possessió del proper Executiu.

La Llei 50/1997, de 27 de novembre , del Govern en Funcions, a l'article 21 estableix quins són els límits a l'acció governativa en el període de transició fins a la constitució d'un nou Executiu . Un temps d'interinitat en què les funcions dels ministres i les ministres queden reduïdes , no així les d'altres alts càrrecs de l'Administració que mantenen plenes funcions fins al seu cessament.

L'Executiu interí no pot fer pressupostos ni projectes de llei. Tampoc dissoldre les càmeres, ni proposar qüestions de confiança o altres consultes.

L'actual Executiu en funcions podria romandre a la presidència del Consell de la UE fins al final de la mateixa o durant la major part. Els ministres de l'Executiu en funcions continuaran exercint la tasca de dirigir i mediar en les negociacions als consells de ministres de la UE de les diferents àrees, com correspon a la presidència rotatòria.