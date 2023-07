Gonzalo Boye i Carles Puigdemont / @EP

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat aquest dimarts que l'expresident de Catalunya no li ha demanat una solució personal i ha sostingut que per arreglar el problema polític primer cal acabar el judicial.

"Solucionar el problema polític requereix prèviament solucionar el judicial. Això mai no es va haver de judicialitzar", ha subratllat Boye en una entrevista a RAC1 en què ha recordat que Puigdemont i l'exconseller Toni Comín sempre li han demanat que no els busqui una solució personal per a ells.

Boye ha assenyalat que el que li han demanat és que els defensi com a part d'un projecte polític que està sent "assetjat" i ha manifestat que els que "sobren" per trobar una solució són "els jutges, els fiscals i els advocats". "No havia d'arribar mai als tribunals", ha reiterat.

Ha descartat que la justícia belga lliuri a l'expresident de la Generalitat ia Comín si el jutge Pablo Llarena , del Tribunal Suprem, activa les euroordres contra ells.

L'advocat ha assegurat que no passarà "res" quan es reactivin, després de concretar que compareixeran davant la justícia belga i que preveu que acordi novament llibertat sense mesures cautelars.

L'AMNISTIA, LA SOLUCIÓ

"Tenim tota la feina feta, sabem el que hem de fer", ha sostingut Boye, que no veu casual que la Fiscalia sol·licités dilluns a Llarena reactivar les euroordres.

Per a Boye, la petició de la Fiscalia segueix "l'estela de Vox gairebé sempre" i creu que amb això intenten influir políticament a l'escenari actual.

Tot i assegurar que Llarena hauria d'aprovar un nou suplicatori, creu que la justícia belga es prendrà el seu temps abans de prendre decisions i ha vaticinat que, probablement, tornaran a acabar davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE): "Segurament marxem a un any o any i mig".

També ha defensat que l´amnistia és la "via més impecable i neta" per solucionar el conflicte entre Catalunya i la resta d´Espanya, i ha recordat que la Constitució només prohibeix els indults generals.