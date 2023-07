L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont / @EP

L'expresident català Carles Puigdemont s'ha convertit en una figura clau perquè Pedro Sánchez es pugui mantenir a La Moncloa, ja que necessita el suport de Junts per a una nova investidura. Per tant, el futur judicial del líder independentista torna a ser un tema de rellevància política. Tot i això, el procés cap a un possible indult seria llarg, ja que requeriria una condemna prèvia, i l'opció d'una amnistia planteja interrogants constitucionals.

Actualment, la situació judicial de Puigdemont és la d'un processat en rebel·lia per delictes de desobediència , que pot ser penat amb una multa de 3 a 12 mesos i inhabilitació de 6 mesos a 2 anys. També se l?acusa de malversació agreujada, delicte que pot ser castigat amb una pena d?entre 6 i 12 anys de presó. Aquestes acusacions estan relacionades amb el referèndum il·legal celebrat a Catalunya l?1 d?octubre del 2017.

En els darrers mesos, els tribunals europeus han emès dues resolucions crucials que acosten a Espanya. En primer lloc, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar el 31 de gener que les autoritats judicials que reben euroordres no es poden negar a executar-les basant-se en presumptes violacions de drets fonamentals, llevat que es demostrin deficiències sistèmiques i generalitzades al país. I, en segon lloc, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va aixecar el 5 de juliol la immunitat que Puigdemont tenia cautelarment com a eurodiputat.

Aquestes dues decisions, juntament amb el fet que el seu nou processament --que l'instructor del procés, Pablo Llarena, va haver de revisar a causa de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació-- ha quedat confirmat pel Tribunal Suprem. Arran d'aquests esdeveniments, la Fiscalia ha sol·licitat aquesta mateixa setmana al magistrat que reactivi les ordres europea i internacional de cerca i captura contra Carles Puigdemont.

Tot i que el jutge Llarena emeti una nova Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) contra Puigdemont, la seva extradició a Espanya no seria immediata. Haurà d'enfrontar el procés als tribunals belgues, que fins ara han estat reticents a concedir l'extradició de Puigdemont.

En aquesta situació, si els jutges belgues presenten "raons banals" per no acatar l' Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) , el magistrat es podria veure obligat a plantejar una nova qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'abast de les euroordres. Això podria resultar en dilacions addicionals en el procés. Cal destacar que les preguntes resoltes pel TJUE el gener passat van ser plantejades el març del 2021, cosa que mostra que aquest tipus de procediments poden portar temps abans d'obtenir una resolució definitiva.

QUÈ PASSARIA QUAN ARRIBÉS A ESPANYA?

Un cop a Espanya, ja sigui després d'aquest procés o de manera voluntària, Carles Puigdemont seria citat per prestar declaració davant del jutge Llarena amb l'únic propòsit de comunicar-li el processament per desobediència i malversació. Posteriorment, es conclouria el sumari i, si fos necessari, s'avançaria cap al judici.

Durant aquest període, el magistrat podria prendre la decisió d'ordenar l'ingrés a la presó provisional de Puigdemont, ja que la malversació és un delicte sancionat amb una pena mínima de més de dos anys de presó, complint el requisit mínim exigit. Entre els factors a considerar en aquesta decisió, la llei contempla el risc de fugida i la possibilitat de reincidència.

La concessió de l'indult, que ja va ser atorgat parcialment el juny del 2021 als condemnats pel 'procés' a l'octubre del 2019, només és possible quan l'individu ha estat jutjat i condemnat. La Llei de l'Indult estableix que "els reus de tota mena de delictes podran ser indultats de tota o part de la pena en què hagin incorregut", però exclou expressament "els processats criminalment que no haguessin estat encara condemnats per sentència ferma".

A més, és important tenir en compte que el procés d'indult comporta diversos tràmits, que inclouen la recopilació d'informes d'institucions penitenciàries, el tribunal sentenciador o la fiscalia abans que el Govern prengui una decisió sobre la concessió de la mesura de gràcia.

ÉS POSSIBLE CONCEDIR L'AMNISTIA?



En aquest escenari, l'indult seria el darrer recurs en un procés que es podria estendre durant anys. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmat a RAC1 que l'expresident no està buscant una solució personal, i argumenta que l'amnistia és la "via més impecable i neta" per resoldre el "problema".

L'última Llei d'Amnistia va ser aprovada el 1977 com a part de la reforma política impulsada pel Govern d'Adolfo Suárez. Aquesta llei tenia el propòsit de perdonar "tots els actes d'intencionalitat política, sigui quin fos el resultat, tipificats com a delictes i faltes" fins aquell moment.

Amb l'entrada en vigor de la Constitució del 1978, el seu article 62 va contemplar la possibilitat d'"exercir el dret de gràcia d'acord amb la llei", però va establir que en cap cas no es podrien concedir "indults generals".

L'opinió predominant a la doctrina jurídica és que, en esmentar expressament l'indult però no l'amnistia, i prohibir els indults generals, la Constitució no admet amnisties. Tot i això, alguns juristes sostenen que si es pot concedir un indult (perdonar una condemna), també es podria atorgar una amnistia (perdonar sense necessitat d'un procés judicial previ).

Tot i això, els experts auguren que una eventual amnistia acabaria sent sotmesa al Tribunal Constitucional (TC) per a la seva revisió i resolució.