L'eurodiputada Clara Ponsatí ha sortit en llibertat a les 14.49 hores de la Ciutat de la Justícia de Barcelona després de rebutjar declarar Data: 24/07/2023. Signatura: EUROPA PRESS-LORENA SOPENA

El jutge Pablo Llarena a diferència del març, quan va ser detinguda Posantí, on va ser portada al jutjat de guàrdia de Barcelona i alliberada sense haver-li pres la declaració, aquesta vegada Llarena li va fer la indagatòria, i això ho canvia tot perquè li ha permès tancar el sumari i obrir el procés de judici oral, en què es pot condemnar i inhabilitar i, en conseqüència, perdre l'escó d'eurodiputada, si el judici se celebra abans de finalitzar la legislatura europea.

Però el Suprem controla ara el ritme i, si ho vol, pot anar de pressa i fer que el judici i abans no es resolguin els recursos que els eurodiputats Ponsatí, Puigdemont i Comín presentaran contra la sentència del TGUE del 5 de juliol que validava el suplicatori que els havia aixecat la immunitat. Amb la immunitat ara mateix no reconeguda ni blindada dins de l'estat espanyol, el Suprem la voldrà jutjar per més que la seva defensa hagi anat repetint que no és el tribunal competent per fer-ho . Tant Llarena com la sala d'apel·lació han respost que el Suprem sí que és el tribunal que ha de jutjar els eurodiputats elegits a la circumscripció espanyola.

De manera que en cas de judici i condemna, la sentència seria ferma i s'aplicaria immediatament. Tenint en compte precedents com el d'Oriol Junqueras, és previsible que el tribunal o bé la Junta Electoral espanyola (YAZCO) comunicarien al Parlament Europeu la pèrdua de l'escó de Ponsatí per la condemna per inhabilitació i la inelegibilitat per al càrrec d'eurodiputada.

La vacant de Posantí l'ocuparia en principi, Erika Casajoana , la següent de la llista de Junts. Tan bon punt fos inhabilitada, Ponsatí tampoc podria presentar-se com a candidata a les noves eleccions europees, ni a cap altra eleccioens, mentre durés el temps de la condemna. En el cas de l'exconseller Meritxell Serret, la condemna a inhabilitació per part del TSJC per l'1-O va ser d'un any.

SIS ANYS D'ESPERA JUDICIAL

Clara Ponsatí arribarà a judici, aproximadament, sis anys després de la primera euroordre dictada el novembre del 2017 va ser objecte d'una primera euroordre enviada per la magistrada de l'Audiència, Carmen Lamela contra tots els membres del govern a l'exili pels delictes de rebel·lió, malversació i desobediència. Però un mes més tard, Pablo Llarena la va retirar veient la possibilitat que fos rebutjada per Bèlgica.

El març del 2018 , la va processar per rebel·lió i malversació, però no per desobediència, i va dictar una nova ordre contra ella que va ser tramitada a Escòcia, però retirada finalment per Llarena, el juliol del 2018, quan Alemanya només acceptava extradir Puigdemont per malversació , però no per rebel·lió.

La següent euroordre no va arribar fins al novembre del 2019, després de la sentència contra el procés, i en aquell cas el delicte va canviar novament: només per sedició, no per malversació, perquè la sentència no li atribuïa aquesta responsabilitat, però aquesta darrera euroordre va ser arxivada per Llarena el gener del 2023, quan va haver d'actualitzar el processament dels exiliats d'acord amb la reforma del codi penal espanyol, és a dir, sense sedició i amb una malversació modificada. El jutge va canviar el processament de Ponsatí i el va deixar en desobediència, tot i que al primer processament, el març del 2018, no havia inclòs aquest delicte.

La defensa parlarà en el judici de tots aquests canvis sense ni tan sols que Ponsatí estigui present al judici, sempre que hi hagi un advocat en representació seva. Va ser el cas del segon judici per desobediència contra el president Quim Torra, que es va negar a anar-hi però que va comptar amb la presència del seu lletrat.



Seguirem informant...