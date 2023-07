El cap de llista de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran

El procés de debat intern de la CUP es va posar en marxa l' abril d'aquest 2023 i estava previst arrencar just després de les eleccions municipals, però es va paralitzar per la celebració de les eleccions espanyoles.

Després de la patacada electoral on la CUP no ha obtingut cap escó ni representant la direcció ha enviat una carta a la militància en què han admès que "no s'ha estat a l'alçada" a l'hora de "construir espais i estructures necessàries per fer salts qualitatius a escala organitzativa ia escala política”. Hi han emplaçat els seus militants a començar el procés de refundació amb la màxima participació a través dels grups de treball, espais de debat i congressos territorials i nacionals, que tindran lloc en una Assemblea Nacional que servirà per "renovar la proposta estratègica i organitzativa dels anticapitalistes, així com la seva adreça”.

La CUP preveu arrencar el procés a la tardor, una vegada validada pel Consell Polític i el debat s'allargarà, fins al maig del 2024.