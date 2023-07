Bolaños ha fet aquestes declaracions en finalitzar la reunió de la Diputació Permanent del Congrés en què s'ha convalidat el darrer decret anticrisi, en ser qüestionat per la negociació amb Junts, que és clau per a la formació d'una majoria d'investidura.

A més, en ser qüestionat sobre la possibilitat que alguns diputats del PSOE puguin donar suport a una investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, com ha proposat Vox, ha assenyalat que ho veu "totalment impossible".

Aquest mateix dimecres, el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros va anunciar que no serà "obstacle" per a la investidura del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , com a president del Govern si el 'popular' aconsegueix demanar el suport d'alguns diputats del PSOE que li garanteixin assolir la majoria absoluta.

LA TERRIBLE SOLEDAT DE FEIJÓO



Bolaños ha afirmat que el PP intenta amagar el seu fracàs a les eleccions generals de diumenge passat i està entretingut a fingir que Feijóo pot tenir una investidura. Així ha posat de manifest que alguns partits, en referència al PNB i Coalició Canària, "li tanquen la porta en les hores següents a rebre la seva trucada".

Al seu parer això és perquè durant anys el PP ha "faltat al respecte i insultat" els grups de la Cambra i ara Feijóo es troba en una "terrible solitud", només acompanyat per "la ultradreta més extrema", en referència a Vox .

Bolaños també ha donat les gràcies al líder del PP, en to irònic, per reconèixer ara que el PSOE és un partit d'Estat, després de "totes les falsedats" que, segons ell, han hagut de suportar aquests anys. "No és mai tard", ha llançat.

En termes semblants s'ha expressat l'exvicepresidenta del Govern Carmen Calvo : "Jo avui estic molt contenta com a militant i com a ciutadana perquè per fi, encara que hagi estat molt tard, el senyor Feijóo s'ha adonat que som el Partit Socialista Obrer Espanyol. És un bon principi, fins i tot per a ell", ha comentat als mitjans de comunicació.

"La Legislatura XIV acaba amb una votació de 53-0 per convalidar la Llei número 215 del Govern de Pedro Sánchez a favor de la majoria social del país. El Govern 'Frankenstein' ha resultat ser el Govern 'Superman' perquè els espanyols guanyin en drets i benestar", ha escrit en un missatge de Twitter, recollit per Europa Press.