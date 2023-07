Urna de votació del referèndum de l'1-O / @EP

L'informe "Amenaces Híbrides: Un ecosistema de resiliència integral" (Hybrid Threats: A comprehensive resilience ecosystem), ha arribat a la conclusió que Rússia va proporcionar suport financer i logístic per al referèndum sobre la independència de Catalunya celebrat l'1 d'octubre del 2017 Aquest informe ha estat realitzat pel "Joint Research Center" (Centre Comú de Recerca), el servei de Coneixement i Ciència de la Comissió Europea, i en col·laboració amb el Centre Europeu d'Excel·lència per a la lluita contra les amenaces híbrides (Hybrid CoE ).

Aquest informe també destaca que el país presidit per Vladimir Putin va organitzar operacions cibernètiques per desestabilitzar la situació a Catalunya i va finançar grups culturals i think tanks independentistes. A l'estudi, aquestes conclusions es troben a les tres pàgines dedicades a Catalunya, que formen part del total de 124 pàgines que conté l'informe. L'anàlisi aborda diverses amenaces de tot Europa, com les relacionades amb desinformació durant l'epidèmia de la Covid, les tensions als països de l'est dels Balcans o l'atemptat contra el gasoducte Nord Stream.

A la secció referent a Catalunya, s'exposa que "encara que Rússia no va crear el conflicte ho va explotar en benefici propi intentant influir en les percepcions, actituds i decisions del públic afectat. L'objectiu del Kremlin en aquest cas no era la independència de Catalunya sinó una inestabilitat molt profunda i llarga en un estat membre de la Unió Europea i de l'OTAN que pogués influir finalment a tots els països de l'Oest”.

A l'epígraf "Campanya/Operació", l'informe esmenta el suport financer i logístic proporcionat per Rússia al referèndum organitzat pel govern de Carles Puigdemont el 2017 . Es destaca que la celebració del referèndum esdevingué un tema internacional, afectant tant l'administració pública com el domini polític.

L'estudi examina com la ingerència russa afecta tres capes i nodes: local, nacional i internacional. Conclou que un enfocament integral per identificar les connexions entre tots els espais i capes de l'ecosistema de resiliència i comprendre les conseqüències crítiques dels nodes podria haver evitat els efectes en cascada observats el 2017 i podria ajudar a anticipar els esdeveniments futurs propers.

Al mateix epígraf, es proporciona informació sobre les ciberoperacions dutes a terme per Rússia amb el propòsit de "desestabilitzar la situació a Catalunya", cosa que, segons els autors de l'informe, va tenir un impacte en la ciberseguretat estatal.

A l'epígraf "Interferència/Influència", es destaca que Rússia va donar suport a polítics separatistes, utilitzant ajuda provinent de "fonts dubtoses/il·legals". A més, s'assenyala que va promoure "campanyes de desinformació i propaganda amb l'objectiu de polaritzar la societat".