El Parlament ha donat el vistiplau a continuar tramitant una iniciativa de la CUP que proposa presentar davant del Congrés una proposició de llei que modifiqui el Codi Penal per incorporar el crim d'ecocidi com a delicte contra la comunitat internacional, i també planteja que el Tribunal Penal Internacional (TPI) ho contempli.

És una proposta de la CUP per presentar a la Mesa del Congrés la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 10/1995 del Codi Penal, i al ple d'aquest dimecres supera el primer tràmit en no presentar-se esmenes a la totalitat: així, el text s'abordarà en comissió parlamentària abans de tornar al ple per votar-se.

El portaveu adjunt de la CUP, Dani Cornellà, ha traslladat la proposta aquest dimecres davant de la Cambra i la presència d'entitats impulsores, al·legant que la proposta "assenyala responsabilitat penal directa" als autors de crims d'ecocidi.

En la proposta, la CUP defineix com a ecocidi "tot acte il·legal o derivat d'un defecte greu de previsió o precaució comès per estats, empreses públiques o privades, o individus i grups d'individus sabent que és altament probable que causi un dany greu, extens i durador a l'ambient” i preveu per a les situacions més greus la pena de presó permanent revisable.

Cornellà ha explicat que adoptar aquest crim és "reconèixer que malmetre el medi ambient és un delicte flagrant" contra les presents i futures generacions.

POSTURA DELS GRUPS



La socialista Sílvia Paneque ha defensat introduir el crim d'ecocidi al TPI i fer-ho amb lleialtat amb altres administracions estatals i europees, i ha valorat que hi hagi institucions globals encarregades de "defensar els valors compartits pels éssers humans".

Des de Vox, Sergio Macián ha recordat que, al Congrés, la Comissió de Transició Ecològica ja va aprovar una proposició no de llei de les mateixes característiques l'any passat, ha atribuït que la proposta no concreta les penes a imposar i ha afegit que el seu grup votarà en contra en tràmit parlamentari.

Joan García (Cs) ha mostrat el seu suport a reconèixer l'ecocidi com a crim, però no a la proposta de la CUP i ha recomanat seguir exemples com el francès, el "codi penal del qual ja recull aquest delicte".

El diputat no adscrit Daniel Serrano ha recalcat que l'ordenament jurídic espanyol ja contempla conductes contra el medi ambient, i que el fet que el Parlament prevegi enviar la proposta al Congrés implica que assumeix que no pot aprovar qualsevol mesura: “És un avenç si comencen a assumir la realitat jurídica d'aquest país”.

El republicà Eugeni Villalbí ha replicat a Serrano que la iniciativa intenta esgotar totes les vies estatutàries de què disposa el Parlament, i ha augurat que la qüestió de l'ecocidi serà un "debat global que com a humanitat s'haurà de tenir i abordar" en allò que creu que serà un procés llarg i complex.

Des de Junts, Salvador Vergés ha destacat que si Catalunya fos un Estat podria tramitar aquesta iniciativa sense portar-la al Congrés. ", ha dit en referència a la negociació sobre el Govern després de les eleccions generals.

Yolanda López (Comuns) ha afegit sobre aquestes negociacions: "El negacionisme climàtic de Vox i PP han estat derrotats a les urnes. Ara no és el moment de quedar-se igual, sinó d'avançar i, si volen que propostes com aquestes tirin endavant, senyors de Junts i d'ERC, no donin a Abascal una segona oportunitat".