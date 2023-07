Massiel / @EP

La cantant madrilenya Massiel , que va guanyar Eurovisió amb la seva La la la, és la padrina del Benidorm Fest 2024. A la roda de premsa de presentació estava al costat de Blanca Paloma , l'última representant espanyola del certamen eurovisiu amb la seva Ea ea.

Un dels titulars que ha deixat ha estat relacionat amb la situació política d'Espanya, que ha patit un terratrèmol des que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va guanyar les eleccions el passat diumenge 23 de juliol, però els números no li donen per formar govern, per la qual cosa hi ha més probabilitats que el líder socialista Pedro Sánchez aconsegueixi revalidar un govern de coalició.

Una de les poques fórmules que té Feijóo per governar és que el PSOE s?abstingui, una cosa difícil d?imaginar. Tot i això, Massiel ha advocat per això: "Feijoo va dir que consultaria Sánchez. Doncs que vagi i que li parli perquè es posin d'una puta vegada d'acord".