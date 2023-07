Constituït el ple de l'AMB/AMB

Avui, 27 de juliol del 2023, s'ha reunit el Consell d'Alcaldes de l'AMB , constituït pels 36 caps de govern dels consistoris de la metròpolis de Barcelona . Durant aquesta sessió, l'òrgan ha proposat Jaume Collboni , alcalde de Barcelona, per ocupar el càrrec de president de l'AMB.



Aquesta proposta es votarà avui mateix durant el ple de constitució del Consell Metropolità pel mandat 2023-2027, el màxim òrgan de govern de l'AMB. Aquest està format per 90 consellers i conselleres , que emetran vot individual per ratificar la nova presidència. Per ser elegit president, cal una representació superior a dos terços de la població metropolitana.

En cas de sortir elegit, Collboni substituirà la també anterior alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També avui, en una sessió posterior, s'anunciarà el cartipàs complet del govern de l'AMB per al mandat que comença. Cal recordar, a més, que Junts, ERC, Comuns i PSC van arribar a un acord per governar a l'AMB.