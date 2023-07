Parlament / @EP

El Parlament ha aprovat aquest dijous la modificació de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista que estableix indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes d‟aquesta violència i per als seus fills.

La proposició de llei de modificació del text, impulsada per PSC-Units, ha tirat endavant els vots d'aquest grup, ERC, Junts, comuns i PP, mentre que Cs s'ha abstingut i Vox ha votat en contra.

La diputada del PSC-Units Beatriz Silva ha explicat que el text estableix una indemnització, en un únic pagament, per a les víctimes de violència masclista que pateixin seqüeles i lesions per una quantitat, com a mínim, de dues vegades el valor anual de l'indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya.

També fixa una indemnització d'un mínim de 12 vegades aquest indicador per als fills de les víctimes mortals menors de 26 anys que en depenguessin econòmicament en el moment de la mort, i s'hi inclouen mesures perquè l'autor o inductor de la violència masclista no pugui administrar aquestes indemnitzacions, a més a més d'indemnitzacions per a les dones amb fills morts per aquesta violència.

"En aquests darrers anys, les dones hem avançat molt en el camí de la descolonització dels imaginaris, i un dels més importants és que a violència masclista no és una cosa normal ni una violència de segona", ha advertit Silva.

Després de definir la violència masclista com una xacra de la societat, la diputada de Junts Esther Vallès ha defensat la necessitat de seguir prenent mesures de prevenció, sensibilització i abordatge d'aquests casos, i creu que el text ha de ser el reflex “d'una societat que avança, més justa i amb unes institucions a l'altura, posant la víctima al centre”.

ACTUALITZACIÓ

"Cap quantia econòmica podrà solucionar el que significa ser víctima de violència masclista, perdre una mare o un fill", ha assenyalat la diputada de la CUP Basha Changue, però creu que calia actualitzar les indemnitzacions que es pagaven fins ara.

En el mateix sentit s'ha pronunciat la diputada de Cs Marina Bravo , que després de constatar que amb el debat d'aquest dijous s'acaba una feina que es va iniciar fa un any, espera poder seguir abordant com es pot avançar en la lluita contra la violència masclista.

Des de Vox, la diputada Mónica Lora considera que aquestes normes són el retrocés més gran per a la igualtat d'homes i dones, en les seves paraules, i ha acusat la resta de grups de mentir quan afirmen que el seu grup nega la violència masclista: "No participem del dogma progre de la criminalització dels homes", ha dit.

"La millor resposta a la seva intervenció són les cares de Santiago Abascal i d'altres al balcó de Vox diumenge", ha replicat la diputada dels comuns Susanna Segòvia, que considera que les indemnitzacions formen part de la reparació necessària de les dones i els fills que pateixen violència masclista, per la qual cosa creu important que quedin fixades per llei.

També ho ha reafirmat la diputada d'ERC Jenn Díaz , tot i que defensa que el reconeixement de les víctimes i el missatge institucional que han de llançar ha d'anar més enllà: "Aquesta llei és el 'jo et crec' de l'administració, i per això totes les modificacions que es facin seran benvingudes".