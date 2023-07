L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont / @EP

El jutge instructor del 'procés', Pablo Llarena , no resoldrà sobre les euroordres contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín perquè siguin lliurats a Espanya des de Bèlgica fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre les eventuals mesures cautelars que tots dos poden presentar per veure restablida provisionalment la seva immunitat parlamentària.

En una providència d'aquest mateix dijous, recollida per Europa Press, el magistrat dóna resposta a la petició de la Fiscalia, que va sol·licitar que reactivés les euroordres després que el Tribunal General de la UE (TGUE) aixequés el 5 de juliol la immunitat de la que gaudien cautelarment tots dos eurodiputats.

El jutge recorda que la sentència que va desestimar els recursos dels processats contra la decisió del Parlament Europeu de concedir el suplicatori contra tots dos demanat pel magistrat és susceptible de ser recorregut en cassació davant del TJUE fins al 15 de setembre d'aquest mateix any, i es pot poder , en aquest cas, reiterar davant del mateix TJUE la petició que es restableixi cautelar i provisionalment la immunitat parlamentària.

En aquest sentit, l'instructor explica que qualsevol euroordre que s'emeti a l'estat actual del procediment, quedaria immediatament paralitzada --abans d'assolir el seu objecte-- si el TJUE admetés l'eventual mesura cautelar que es demani al temps del recurs. Això, afegeix, obligaria a interrompre la tramitació internacional i faria intranscendent l'avançament de l'ordre de detenció a aquest moment.

LES ELECCIONS EUROPEES

D'altra banda, assenyala el jutge, si no es recorregués la decisió adoptada pel TGUE o, en l'eventualitat de recurs, si el TJUE decidís rebutjar la mesura cautelar que se sol·liciti amb la impugnació de la sentència, es podrà adoptar la decisió que demanen les acusacions amb una antelació suficientment operativa, atès que el termini màxim per resoldre qualsevol reclamació de lliurament és el de tres mesos.

Conseqüentment, raona Llarena, no existiria cap dificultat perquè els processats puguin ser posats a disposició de la Justícia espanyola abans de dissoldre's el Parlament per al qual van ser elegits i per a l'exercici dels quals se'ls va concedir la immunitat la suspensió del qual es va sol·licitar des d'un inici.

Per al jutge, el principi de cooperació lleial que opera com a regla rectora entre els organismes públics de la Unió i els seus estats part s'ha d'orientar que, havent demanat el suplicatori immediatament després de constituir-se l'actual Parlament, si la suspensió de la immunitat sol·licitada va ser concedida i si resulta jurídicament vàlida, la iniciativa jurisdiccional hauria de poder assolir la finalitat per a la qual està prevista.

En aquest context, el magistrat considera una anomalia que la constitució d'un nou Parlament el juny del 2024 obligui el TS a reiniciar el procés. Per tot això, Llaena dóna per presentada la petició de les acusacions i afegeix que serà resolta una vegada el TJUE es pronunciï sobre les eventuals mesures cautelars que demanin els processats en ocasió del recurs habilitat contra la sentència del TGUE.

LA CRONOLOGIA DEL SUPLICATORI

A la seva providència, a més, el jutge fa un repàs de les decisions acordades en relació amb la seva petició de suplicatori contra aquests dos processats.

Primer, com a resultat d'aquest suplicatori, el Parlament Europeu va suspendre la immunitat de què gaudien els processats. Tot i això, Puigdemont i Comín van recórrer la decisió parlamentària davant el TGUE.

Durant la tramitació del recurs, tot i que el mateix TGUE va denegar la mesura cautelar de suspendre la retirada de la immunitat, aquesta mesura provisional va ser acordada pel TJUE el 24 de maig de 2022, de manera que els processats van continuar gaudint provisionalment del privilegi que inicialment els corresponia com a parlamentaris.

Aquesta mesura cautelar va decaure en desestimar el TGUE, a la seva sentència de 5 de juliol de 2023, el recurs interposat pels processats contra la decisió parlamentària de concedir el suplicatori cursat per l'instructor.