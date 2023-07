Xavier Antich, president d'Omnium reclama al presdient Pedro Sánchez que deixi enrere la repressió i posi les urnes per a resoldre el conflicte polític. En aquest sentit ha dit “Pedro Sánchez ha de triar entre respectar els drets fonamentals i oferir una via democràtica o obrir la porta a una segona oportunitat de l’extrema dreta” . També ha demanat autocrítica a tot el moviment independentista per la pèrdua de suports a les eleccions.



En un comunicat fet públic avui, feia una crida a la unitat d’acció independentista i assenyala que el dirigent del PSOE, Pedro Sánchez, és qui té a les seves mans no anar a noves eleccions.