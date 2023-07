També convocarà assemblees territorials informatives amb la militància després de l'estiu. EP

ERC preveu consultar a les bases un eventual acord per investir el president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez.

Sotmetre un acord a les bases és una proposta de la direcció d'ERC que ha validat aquest mateix divendres la tarda el Consell Nacional del partit, que ha abordat les converses sobre aquesta investidura.

ERC també va consultar la seva militància el 2019 durant la negociació per investir Sánchez: les seves bases van avalar el posicionament de la direcció del partit de rebutjar la investidura sense que s'articulés una taula de diàleg.

Precisament mantenir aquest diàleg és una de les condicions que ha marcat ERC per facilitar la investidura de Sánchez, per a la qual també demanen abordar el dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies, com va dir en campanya el president de la Generalitat, el republicà Pere Aragonès.

En aquesta ocasió i de cara a les converses després de les eleccions generals de diumenge passat, ERC i Junts han apostat per formar un front comú per negociar.

ASSEMBLEES TERRITORIALS



La direcció republicana també ha anunciat que després de l'estiu convocarà assemblees territorials informatives per analitzar conjuntament amb la militància la situació política general i del partit després de les eleccions municipals i generals per encarar el nou curs polític.

La formació ha iniciat aquesta setmana un procés de diàleg intern, encarregat pel Consell Nacional després de les municipals, amb representació territorial i sectorial, per afrontar "les millores organitzatives i comunicatives amb l'objectiu de posar les bases modernitzadores del partit amb base a paràmetres propis del segle XXI".

"Es tracta d'un procés de diàleg que ha de desgranar les claus per a la recuperació de la confiança majoritària de la ciutadania", destaquen els republicans, que afegeixen que el procés s'allargarà fins a finals d'any per plantejar les conclusions a principis del 2024.