A més, truca al diàleg amb formacions catalanes per garantir la investidura de Pedro Sánchez. EP

La vicepresidenta segona del Govern en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, s'ha reafirmat que té la "seguretat democràtica" que hi haurà un nou govern progressista a Espanya i no només no concedeix al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cap possibilitat d'èxit en una hipotètica investidura, sinó que, a més, l'avisa que el lideratge al capdavant del partit que va guanyar les eleccions del 23 de juliol "s'apaga".

Així s'expressa Díaz en una entrevista al diari italià 'La Repubblica' en què declara el seu "orgull" pel fet que Espanya hagi "guanyat la barbàrie" i frenat a les urnes una possible aliança del PP amb Vox.

"Estic molt orgullosa del que ha passat a Espanya, perquè són les primeres eleccions en molt de temps a Europa en què el futur ha vençut el passat. El poble espanyol ha dit en veu alta que no vol tornar enrere", ha presumit, contrastant aquesta situació amb què viu Itàlia, a la qual es refereix com "un laboratori de proves per a la dreta i l'extrema dreta".

FRENAR L'ONADA REACCIONÀRIA A EUROPA



A més, ha presentat el resultat de les eleccions de diumenge com a avantsala del que, segons el seu pronòstic, passarà a les eleccions europees de l'any que ve quan confia que també es freni l'"onada reaccionària" a Europa. "Aquí hem demostrat que se'ls pot derrotar, i també passarà a Europa", ha dit a l'entrevista.

En aquest context, ha assegurat que Feijóo "no té cap possibilitat" d'arribar a la Moncloa. "Va ser derrotat democràticament diumenge passat i crec que les seves possibilitats d'èxit són nul·les. Aquest partit que ara proposa pactes d'Estat és el mateix que fa anys que veta la renovació del poder judicial. El lideratge de Feijóo s'apaga avui al meu país", ha sentenciat.

I és que Díaz diu que té la "seguretat democràtica" que la coalició progressista podrà reeditar el Govern. "Els espanyols van votar diumenge i van validar la política del Govern de coalició. És més, ens han dit que volen que es facin més passos", ha emfatitzat.

En aquest context, ha cridat les forces "progressistes i democràtiques" del país a "estar a l'alçada" i "garantir" investidura de Pedro Sánchez. "Vull transmetre tranquil·litat: la situació és complexa, però la política és diàleg i arribar a acords, fins i tot amb formacions que no pensen com nosaltres", ha garantit.

Preguntada sobre quins marges de diàleg hi ha amb l'expresident català Carles Puigdemont i Junts, els vots dels quals són decisius, i que fins ara han posat com a condició per a aquest eventual suport l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació, Díaz ha posat èmfasi que "el diàleg és la clau de tot".

DISCRECIÓ



"Ha de ser serè i basat en el respecte --ha abundat--. Hem de moure'ns amb discreció, analitzar el punt de partida, tots sabem que el nostre punt de vista és diferent del seu, i veure quines possibilitats hi ha de trobada. És la nostra responsabilitat trobar la manera d'arribar a un acord".

Díaz ha recordat que Sumar ja ha encarregat a l'exdiputat Jaume Asens que estableixi un diàleg amb les formacions catalanes i ha incidit que treballaran “amb discreció”. En aquest sentit, ha refusat valorar les condicions que Junts ha plantejat com a punt de partida.

"No valoraré cap posició, a mesura que avancin les converses podrem expressar-nos", s'ha limitat a dir, recalcant, això sí que "en democràcia ha d'existir sempre el màxim respecte a la legalitat vigent, i per descomptat a la Constitució".