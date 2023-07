La situació es manté incerta, i serà la formació independentista qui decideixi si recolza un Govern progressista o s'inclina per un de dretes amb la ultradreta. EP

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha indicat que la situació respecte a la investidura després del recompte del vot CERA, amb què el PP ha pres un escó als socialistes a Madrid, segueix "sent la mateixa" i ha assegurat que serà Junts qui hagi de decidir el futur Govern.

A falta de la dada oficial de finalització del recompte, tot apunta que l'escrutini general desposseirà el PSOE d'un escó per Madrid a favor del PP, de manera que finalment els 'populars' comptarien amb 137 actes davant de les 121 amb què es quedarien els socialistes.

Abans d'aquest canvi la suma de PP (136) Vox (33) i Unió del Poble Navarro (1) es quedava als 170 escons, mentre que la del bloc de l'esquerra, sense afegir els vots de Junts, arribava als 172, gràcies als 122 que es calculaven per al PSOE més Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNB (5) i BNG (1).

Però després de perdre el PSOE un escó a Madrid, el bloc de l'esquerra amb independentistes i nacionalistes (sense Junts) es quedaria a 171 escons, els mateixos que arribaria al bloc de la dreta afegit ja al diputat que guanya el PP.

ESTEM IGUAL



De moment, Coalició Canària, que ha aconseguit una diputada, es manté que no recolzarà cap govern en què estiguin Vox o Sumar. L'única opció perquè Sánchez no hagi de recórrer als sís dels de Carles Puigdemont seria aconseguir el suport de l'elegida nacionalista canària Cristina Valido.

En opinió de López, el canvi del diputat per Madrid no suposa cap modificació respecte a la situació anterior i, al seu parer, serà Junts qui hagi de decidir si prefereix un Govern "progressista" d'"avanç de llibertats i drets" o un de "dretes amb la ultradreta" i de "retard en l'aposta per la convivència" i "confrontació".

El dirigent socialista ha afegit que els dos blocs aspirants a formar Govern també difereixen com s'entenen i es respecten "la diversitat i les singularitats del nostre país". "En el fons això és el que segueix estant en joc després de les eleccions del 23 de juliol, on la majoria de la ciutadania va dir que no volia cap mena d'involució", ha dit el portaveu.