Tots dos dirigents exercirien rols clau a l'oposició parlamentària, en un context de negociacions per a la investidura que mantenen en suspens la política espanyola. CP

El Partit Popular està immers en la preparació de la seva estratègia política per als propers mesos, mentre esperen que Pedro Sánchez culmini les negociacions per armar una majoria d'investidura que li permeti continuar sent president del Govern, malgrat haver perdut les eleccions generals del passat diumenge. Mentrestant, Feijóo ja ha iniciat les seves converses i ha contactat amb altres partits polítics per veure si pot demanar suports. La formació política també està treballant en la selecció dels líders que encapçalaran la seva oposició, en cas que no hi hagi una repetició electoral.

Si hi ha un acord entre Sánchez i l'independentisme (ERC, Junts, Bildu i PNB), el Senat es convertirà en la principal institució de la seva ofensiva contra el Govern de Pedro Sánchez, ja que compta amb una majoria absoluta que comporta la presidència de la Cambra Alta, la quarta institució de l'Estat. Al Partit Popular, ha començat a sonar el nom de Javier Arenas, senador per designació autonòmica, per ocupar aquest càrrec.

JAVIER SORRES

Arenas és un polític amb àmplia experiència a l'Administració pública, havent estat vicepresident del Govern amb Aznar i ministre de Treball, a més de secretari general del partit. El seu perfil polític i capacitat de lideratge podrien ser de gran utilitat per enfrontar-se al Govern de Sánchez, que naixeria amb una gran inestabilitat.

PERE PUY

El Grup Parlamentari Popular també està considerant altres noms per ocupar llocs importants a la propera legislatura. En cas que el Partit Popular quedi fora del Govern, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podria tenir influència en l'elecció del càrrec més important dins del partit. Enrique Ruiz Escudero, exconseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, i Paloma Martín, exconsellera de Medi Ambient, han estat esmentats com a opcions, però han perdut força a causa del seu perfil més institucional i menys combatiu per al dur període de sessions que es preveu.

És per això que el que acabaria ocupant el lloc de portaveu al Congrés dels Diputats és Pedro Puy Fraga, cap de llista per Pontevedra. Puy Fraga, que ja va ocupar aquest lloc al parlament gallec, és un polític amb àmplia experiència parlamentària i coneixement dels assumptes polítics i econòmics, cosa que li atorga una posició rellevant dins del partit.

OPOSICIÓ

Amb aquestes figures polítiques en joc, el Partit Popular busca enfortir la seva presència i lideratge tant al Senat com al Congrés dels Diputats, amb l'objectiu de fer front a les decisions del Govern de Pedro Sánchez i exercir una ferma oposició a la legislatura que s'acosta.