"Catalunya ha dit no a un govern de la dreta, i sí a una Espanya plural i diversa", assegura. EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat repetir les eleccions generals en considerar que no són positives per a ningú, i creu que "hi haurà prou maduresa en els diferents actors polítics per trobar l'articulació possible d'aquesta majoria plural i diversa a favor, en el cas de Catalunya, de la convivència, del diàleg i d'avançar".

En una entrevista al diari 'La Vanguardia' recollida aquest diumenge, ha descartat un govern PSOE-PP: "Està descartat. Des del meu punt de vista no escau".

Preguntat per si veu opcions d'acord amb Junts amb la petició d'amnistia i referèndum, ha respost que "Catalunya ha dit no un govern de la dreta, i sí una Espanya plural i diversa", però ha afegit que hi ha un marc de convivència que fixa unes normes de joc que cal respectar dins de l'Estat de dret.

"Amb aquest vot molt majoritari a Sánchez i a la seva política s'ha votat per la convivència, el diàleg i la concòrdia. Això s'ha expressat de manera contundent i nítida a Catalunya. Aquest és el camí que ens demana la societat catalana que continuem avançant", ha afegit.

EXERCICI DE DIÀLEG I ENTENIMENT



Per això, el primer secretari del PSC ha afegit que Junts, ERC i comuns, que "són partits molt importants a l'escenari català" juntament amb el PSC, han de fer un exercici de diàleg i d'entesa.

Preguntat per si li agradaria que Junts entrés a l'Ajuntament de Barcelona, ha respost que la decisió correspon a l'alcalde Jaume Collboni.

DESCARTA MOCIÓ DE CENSURA I AVANÇAMENT ELECTORAL A CATALUNYA



Ha descartat presentar una moció de censura al Govern de Pere Aragonès i, preguntat per un avenç electoral a Catalunya, ha respost que la legislatura té uns temps i que és partidari de respectar-los.

"Ens sembla que no s'estan fent les coses tan bé com s'haurien de fer, però el president Aragonès diu que ell es veu amb capacitat per continuar, en els temps en què estem seria millor tenir un Govern amb més suports parlamentaris i més estables, de manera que el PSC seguirà construint i pensant a Catalunya", ha afegit.

Sobre si tornarà a pactar els Pressupostos de la Generalitat amb ERC, ha explicat que hi ha voluntat per executar-lo i que el seu partit no els vol bloquejar: "Ja veurem com van les coses i hi haurà temps de parlar de l'exercici següent a finals d'any. La nostra actitud és de construcció d'una alternativa amb voluntat d'ajuda, però mai de bloqueig".