Conclosa l'etapa electoral i després d'una campanya àrdua, els candidats a la presidència d'Espanya han decidit donar-se un respir i gaudir d'unes vacances merescudes en família abans d'enfrontar els desafiaments de la nova legislatura. Tot i que encara persisteix una certa incertesa pels resultats, els líders polítics han optat per allunyar-se temporalment de la vida pública i prendre's un temps de descans.

Després de les eleccions generals del 23 de juliol passat i el Consell de Ministres celebrat el dia 25, la classe política ha aprofitat l'oportunitat per desconnectar i carregar energies abans de reprendre les seves responsabilitats. Es té previst que el Congrés i el Senat es constitueixin el 17 d'agost que ve, però fins aleshores, els candidats, incloent-hi Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, entre d'altres, gaudeixen d'un breu període de vacances.

SÁNCHEZ

Pedro Sánchez, president del Govern i líder del PSOE, ha optat per passar les vacances a La Mareta, un luxós palau cedit a Patrimoni Nacional el 2015. Situat a Lanzarote, aquest destí ha estat l'elecció recurrent de Sánchez des que va assumir la presidència. Acompanyat de la seva dona Begoña Gómez i les seves filles, Carlota i Ainhoa, Sánchez ha dividit les vacances en anys anteriors entre Lanzarote i Doñana. Tot i això, segons apunten diferents fonts, aquest estiu allargaran els seus dies a La Mareta i, en principi, no està planejat que viatgin fins a Huelva.

FEIJOO

D'altra banda, Alberto Núñez Feijóo, després d'assumir la sorpresa electoral i buscant suports, ha iniciat les vacances a Galícia, la seva terra natal. La província de Pontevedra acull aquest polític amb la seva dona Eva Cárdenas i el seu fill Alberto, de sis anys. Enamorat de la localitat de Moaña, on ha adquirit propietats, Feijóo s'integra amb la comunitat practicant esports a la platja i xerrant amb els veïns. Digerida la ressaca electoral, Feijóo ha compartit a xarxes socials boniques vistes de la ria de Vigo, expressant el seu desig de gaudir de moments de relaxació enmig de la naturalesa gallega.

DÍAZ

Yolanda Díaz, líder d'Unidas Podemos i vicepresidenta segona del Govern, també ha decidit tornar a Galícia per gaudir d'un temps de descans amb el seu marit Andrés Meizoso i la seva filla Carmela. La política ha estat discreta respecte a la seva vida privada, però en ocasions anteriors se l'ha vist passejar pels carrers de Ferrol, el lloc d'origen, i a la tranquil·la localitat de Baiona, a la província de Pontevedra, on aprofita per desconnectar i recarregar energies al costat del seu cercle proper de familiars i amics.

ABASCAL

Finalment, Santiago Abascal, líder de Vox, s'ha destacat per compartir detalls de les vacances a les xarxes socials. En anys anteriors, ha gaudit d'escapades a llocs com Irlanda, així com a destinacions a Espanya, com Cadis i Alacant, on la seva dona Lidia Bedman té arrels familiars. Abascal sol aprofitar els estius per fer escapades al nord d'Espanya, com el 2020, quan va passar uns dies a Santander, Cantàbria, gaudint de la passió per la natura, la muntanya i el senderisme.

En resum, els líders polítics a Espanya han optat per prendre's un merescut descans en família després de la intensa campanya electoral. Cadascú ha escollit un destí d'acord amb les seves preferències, mostrant el seu costat més humà i gaudint de temps en companyia dels seus éssers estimats. Des de platges paradisíaques fins a entorns rurals, els polítics aprofiten aquest temps per recarregar forces abans d'enfrontar els desafiaments que els esperen al nou curs polític.