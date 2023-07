El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat aquest dilluns a les 12 hores a la plaça de Sant Jaume de Barcelona un minut de silenci per l'assassinat d'una dona aquest diumenge a la matinada el districte de Nou Barris de la ciutat.

Foto de família durant un minut de silenci davant de l'Ajuntament pel feminicidi de la matinada del 30 de juliol al barri de Nou Barris, el 31 de juliol del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). La matinada passada de diumenge, 30 de juliol, una - David Oller - Europa Press

Entre el centenar de persones que s'han unit a aquest minut de silenci hi havia les conselleres de Presidència, Laura Vilagrà; Igualtat i Feminismes, Tània Verge; Acció Exterior, Meritxell Serret; Economia i Hisenda, Natàlia Mas, i de Territori i Sostenibilitat, Ester Capella.

També hi han assistit els regidors Maria Eugènia Gay, Jordi Valls i Lluís Rabell (PSC); Damià Calvet i Joana Ortega (Junts); l'exalcaldessa Ada Colau i Lucía Martín (BComú); Eva Baró (ERC), i Víctor Martí (PP) , i no hi ha acudit cap regidor de Vox.

La consellera d?Educació de la Generalitat, Anna Simó , i la tinenta d?alcalde Laia Bonet també han fet aquest dilluns al migdia un minut de silenci davant la seu del Consorci d?Educació de Barcelona, abans d?una roda de premsa.

ARAGONÈS, COLLBONI I VERGE



Aragonès ha mostrat els seus condols via Twitter: "Cada feminicidi ens causa un dolor immens", ha dit, i ha instat a treballar per una societat on les dones puguin viure plenament lliures.

En declaracions a la premsa després del minut de silenci, Collboni ha dit: "A això se l'ha de dir feminicidi, se l'ha d'anomenar violència de gènere. No hi ha eufemismes que el puguin tapar", i ha promès lluitar des de l'Ajuntament contra els discursos que justifiquin, emparin o busquin eufemismes.

També en declaracions als periodistes, la consellera d'Igualtat i Ferminismes, Tània Verge, ha fet una crida a la "responsabilitat col·lectiva" per alertar davant el mínim indici de violència masclista, i ha recordat que el telèfon 900 900 120 dóna atenció psicològica i assessorament jurídic davant la violència masclista.

MOBILITZACIÓ A NOU BARRIS



Alhora, unes 150 s'han manifestat aquest dilluns des de les 11 hores al districte de Nou Barris contra l'assassinat: la marxa ha començat al Turó de la Peira, on vivia la dona, fins a la seu del Districte, a uns 500 metres.

Davant del districte han guardat a les 12 hores un minut de silenci on han acudit diversos consellers del districte i han intervingut representants de les associacions de veïns del Turó de la Peira i de Can Peguera.

Membres d'aquestes associacions de veïns han criticat que, a la mateixa hora, s'hagi fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume amb representants de l'Ajuntament i de la Generalitat, en comptes de fer-ho a Nou Barris.

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un home de 34 anys presumptament relacionat amb la mort violenta de la seva parella, de 29, de matinada.

Els agents van rebre l'avís cap a la 1.30 hores de la matinada i es van desplaçar: el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va certificar la mort de la noia i els Mossos van detenir l'home al mateix lloc.