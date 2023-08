El president del PNB, Andoni Ortuzar / @EP

El president del PNB, Andoni Ortuzar , ha instat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, a assolir un "acord sobre el model territorial" amb bascos i catalans que perduri en els propers "10, 20 anys" com a condició per a la seva investidura.



“ Necessita els catalans i els bascos . Això exigeix un acord sobre el model territorial. No dic que accepti el 100% de les nostres peticions, però ha d'obrir aquest meló ”, explicava en una entrevista amb El País.

Ortuzar apunta que Sánchez s'ha de comunicar amb ells per dir-los per què necessita: "Vam ser el primer partit que el va recolzar fa quatre anys, amb un acord ben armat i amb més ombres que llums en el seu compliment. Què ens digui què vol fer. Que parli clar ”.

Tot i això, ha donat per fet que Sánchez serà investit novament com a president del Govern, tot i que "haurà de treballar-se l'acord", i ha alertat que no li servirà de res l'escenari dramàtic del "sóc jo o el caos: jo o eleccions".



D'altra banda, s'ha volgut desmarcar també d'un possible acord amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè "representa un retorn al passat, el PP d'Aznar de fa 20 anys". Precisament, en referència a Aznar, afirma que pactar-hi fa anys no els va anar bé, ja que el líder popular "va fer de l'antinacionalisme un eix de la seva política".

"Ara caldria alguna cosa més -afegeix-, hauríem d'estar votant en bloc amb PP i Vox cada dimecres. Amb Vox és impossible . Els acords del PP amb Vox són un error greu . Això i el viatge al passat de la seva campanya fan impossible un acord PP-PNB", reafirmava.

Finalment, ha qualificat Bildu com un "perill", perquè "es poden posar una jaqueta d'Armani, però són el mateix partit marxista-leninista de sempre".