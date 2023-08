El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha afirmat aquest dimarts que hi ha contactes "molt inicials" i converses amb Junts per explorar una posició compartida de cara a les negociacions per a una possible investidura del candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez .

Arxiu - (ID) La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà; el president de la Generalitat, Pere Aragonès i el líder de Junts al Parlament, Albert Batet,

"El que seria estrany és que, després d'unes eleccions generals, el president d'un grup parlamentari i el president de la Generalitat no parlessin per veure com ho veu l'un i l'altre", ha destacat en roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha comparegut per fer balanç del curs polític.

Tot i això, ha afegit que aquests contactes ens signifiquen que s'hagin compromès a res de moment, encara que desitja que poguessin acordar una posició compartida

En preguntar-li si ha parlat amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , no ho ha concretat i s'ha limitat a insistir que és normal que hi hagi contactes abans i després d'unes eleccions: “En funció dels escenaris polítics, de vegades són més o menys intensos. Estic en contacte amb moltíssima gent, amb la gent amb qui cal estar en contacte”.

També ho ha dit en preguntar-li si ha parlat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, en assegurar que "contactes sempre hi pot haver" però que no hi ha cap negociació formal sobre la taula.

"Queda molt de temps, però a qui correspon donar els primers passos per a una investidura és a qui vol ser investit", ha afegit.