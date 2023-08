La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP

Un dels punts de conflicte que hi ha des de fa anys entre Catalunya i Espanya és el sistema de finançament autonòmic . Per visualitzar-ho en xifres que aclareixin aquest enfrontament: la comunitat catalana va ser la tercera que més ingressos va aportar a l'Estat , però es va mantenir com la desena a recepció dels recursos.

"Catalunya torna a ser perjudicada per un model injust i caduc , ja que els catalans paguen molt per sobre de la mitjana i, en canvi, reben recursos per sota de la mitjana", afirmava fa uns quants dies la consellera d'Economia, Natàlia Mas. Aquest model de finançament es va aprovar l'any 2009, però està pendent de revisió des del 2014, per la qual cosa reclamen posar fil a l'agulla per fer-ho.

Per part seva, la ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero , ha afirmat aquest dimarts que reforma del sistema de finançament autonòmic és una urgència i ha de comptar amb l'acord de "tots", inclòs el principal partit de l'oposició.

"La reforma del sistema de finançament autonòmic és una urgència que hem de presentar i que és al nostre programa electoral per abordar-lo durant aquesta legislatura", va assenyalar la ministra en una entrevista al programa 'L'Hora de la 1', de TVE.

Així, ha assegurat que a l'acord d'investidura el que estarà és l'impuls a la reforma del sistema de finançament autonòmic. "És el que nosaltres des del primer moment hem dit que és obligat, poder modificar-lo durant aquest període i per tant en els propers anys", ha recalcat.

MÈTODE PER APROXIMAR-SE A CATALUNYA?

El que és clar és que cada intervenció i declaració política d'aquests dies està emmarcada dins de l'objectiu de formar un govern amb què governar durant els propers quatre anys. Si bé és cert que al llarg de la legislatura passada ja es va fer algun intent de revisar el model de finançament, tot va quedar aparcat.

La negociació que hi va haver durant mesos damunt la taula girava al voltant de com calia comportar el model de variable de dispersió o el model de la variable de la població. Tot i això, no hi ha hagut unanimitat per a un acord, per la qual cosa Montero ha assenyalat que ara haurien de continuar treballant-hi.

"En aquest marge del model de finançament autonòmic no només es parla dels recursos que entren al sistema, també es parla de la situació d'endeutament de les comunitats autònomes i també del que anomenem l'esforç fiscal, amb la tornada de les regles fiscals", ha explicat la ministra.

Amb el context polític actual, en el qual el PSOE necessita la col·laboració de Junts perquè Pedro Sánchez sigui investit com a president de nou, aquest assumpte deixa de ser menor, ja que es pot convertir en un mitjà per aconseguir l'acord.

Montero va enviar el missatge a Junts que les línies vermelles estarien sempre establertes per la Constitució , per la qual cosa la idea del referèndum i l'amnistia queda descartada. En canvi, suggereix apartar la qüestió del conflicte polític i enfocar-se favorablement a les propostes relacionades amb el finançament del país.

EL PAÍS BASC, UN MIRALL EN EL FINANÇAMENT?

El sistema de finançament del País Basc és diferent del de la resta de comunitats autònomes d'Espanya a causa del seu règim fiscal especial. El País Basc té un sistema conegut com a "Concert Econòmic" que li atorga certa autonomia fiscal i financera. Aquest sistema va ser establert per la Constitució Espanyola de 1978 i posteriorment desenvolupat a l'Estatut d'Autonomia del País Basc.

El Concert Econòmic es basa en els elements clau següents:

Autonomia fiscal El País Basc té competències per gestionar i recaptar alguns impostos directes i cedits per l'Estat, com l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l'impost sobre el patrimoni. Això significa que el País Basc pot fixar els seus propis tipus impositius i normatives fiscals dins de certs límits establerts al Concert Econòmic. Aportacions a l'Estat A canvi de la seva autonomia fiscal, el País Basc realitza aportacions a l'Estat espanyol per finançar les competències que aquest últim segueix mantenint, com ara la defensa, la política exterior o les pensions. Contingent : El Contingent és la quantitat que el País Basc paga a l'Estat espanyol per cobrir les competències no transferides i els serveis comuns que presta l'Estat a la regió. És una suma que es revisa periòdicament i es calcula segons una fórmula pactada entre el Govern Basc i el Govern central. Competències exclusives A més de la gestió de certs impostos, el País Basc té competències exclusives en àrees com educació, sanitat, serveis socials, cultura, medi ambient, entre d'altres.

És important destacar que el sistema de finançament del País Basc ha estat objecte de debat i revisió al llarg dels anys, i s'han fet ajustaments per mantenir l'equilibri entre l'autonomia fiscal de la regió i les necessitats de finançament de l'Estat espanyol. El Concert Econòmic és un element fonamental en l'estructura de l'Estat autonòmic espanyol i reflecteix la diversitat i les peculiaritats del sistema territorial del país.