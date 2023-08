La vicepresidenta segona del Govern en funcions, Yolanda Díaz / @EP

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern en funcions, Yolanda Díaz, ha apostat per iniciar la nova legislatura amb una reforma del Reglament del Congrés perquè els diputats puguin fer servir les llengües cooficials: el català, el basc i el gallec.

En declaracions a TVE, la sòcia de Govern del PSOE ha traslladat que li agradaria que es produís aquesta reforma perquè Espanya és un país "de països", "divers" i "plural" on les "diferents identitats" mereixen aquest "dret" ".

En concret, Sumar vol recuperar la idea proposada el juny passat per modificar l'article 6 del Reglament, que defineix els drets de diputats i diputades, a fi de "garantir" que els parlamentaris "poden expressar-se també en els idiomes oficials a les seves comunitats" autònomes d'origen", han precisat fonts de la formació, per a qui també cal preveure a la Cambra Baixa la interpretació simultània d'aquestes tres llengües.

Sumar posa com a exemple el Senat, on actualment es permet l'ús de català, basc i gallec de forma parcial, limitat a la presentació d'escrits, la Comissió General de les Comunitats Autònomes i en el debat de mocions.

"La nova legislatura ha de començar a caminar garantint que les llengües oficials es puguin fer servir també al Congrés, protegint i donant visibilitat a la pluralitat lingüística del nostre país", han manifestat les mateixes fonts, recordant que el Govern de coalició ja va sol·licitar l'ús de les llengües cooficials al Parlament Europeu i després dels primers passos fets al Senat.

PER ATENDRE DEMANDES DE SOBERANISTES?

Preguntada per si es tracta d'una petició dels partits catalans i bascos per recolzar la investidura del socialista Pedro Sánchez, la vicepresidenta i ministra de Treball en funcions ha deixat clar que és un “compromís” de Sumar que porten des de la campanya electoral.

Díaz ha assenyalat que seria "important", de cara a la constitució del Congrés el proper 17 d'agost, "poder expressar-se" a les llengües cooficials.

"És un model que té encaix constitucional. La diversitat és més riquesa per al nostre país, seria molt positiu", ha subratllat, per indicar que el sotmetran a debat amb els grups parlamentaris i amb el PSOE per "millorar i modernitzar" el Reglament, que al seu parer "hauria d'haver estat ja reformat fa temps".

Fa un any, PSOE, PP, Vox i Ciutadans van rebutjar tramitar una reforma del Reglament del Congrés per permetre un ús generalitzat de les llengües cooficials a la Cambra, de manera que el català, el gallec i l'euskera es poguessin utilitzar tant al Ple com a les comissions, amb la corresponent traducció simultània, i que es puguin registrar iniciatives redactades en aquestes llengües.