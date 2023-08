Congrés dels Diputats / @EP

Els 350 diputats que han estat seleccionats a les eleccions generals del 23J rebran una remuneració mensual mínima de 4.085,64 euros. També tindran l'oportunitat d'estrenar un iPhone d'última generació, valorat en aproximadament 1.200 euros, i un iPad pel qual encara hauran d'esperar una mica. A més, estaran obligats a declarar el seu patrimoni ia informar sobre els seus interessos personals i professionals, detallant les empreses de les quals rebien ingressos fins avui.



QUAN REBEN EL SEU PRIMER SOU?

Els nous diputats del Congrés rebran el primer salari a finals d'agost, coincidint amb la sessió constitutiva de la Cambra programada per al dia 17 d'aquell mes. Durant aquesta sessió, prendran oficialment possessió dels seus càrrecs en prestar jurament o promesa de la Constitució. Tot i això, en aquesta primera nòmina també s'inclourà la part proporcional del sou corresponent als dies que transcorrin entre el 24 i el 31 de juliol.

L'assignació bàsica que rebran tots els diputats serà de 3.126,89 euros bruts al mes , sent igual per a cadascun. A més d'aquesta quantitat, se'ls atorgaran complements addicionals segons la seva funció a la Cambra, així com una indemnització neta (exempta d'impostos) destinada a cobrir les despeses derivades de la seva activitat parlamentària a la capital. Els diputats elegits per Madrid percebran una indemnització de 958,75 euros al mes, mentre que aquells elegits per altres circumscripcions rebran 2.008,61 euros mensuals per a aquesta finalitat.

Els nous diputats, a més de l'esmentat salari base i les indemnitzacions per a despeses de representació, podran rebre una sèrie de complements destinats a cobrir despeses de representació i de lliure disposició, segons el càrrec parlamentari que ocupin. Els imports màxims que poden percebre són els següents: els portaveus dels grups parlamentaris rebran fins a 2.969,4 euros al mes, mentres que els quatre vicepresidents de la Cambra podran obtenir fins a 3.258,85 euros mensuals. Per acabar, la Presidència de la institució té assignats fins a 10.181,99 euros addicionals.

El Congrés també s'encarregarà de cobrir les despeses de transport dels diputats , assumint directament el cost del bitllet si utilitzen mitjans de transport públic. Això no obstant, si els parlamentaris opten per utilitzar el seu vehicle particular, se'ls reemborsarà la quantitat de 0,25 euros per cada quilòmetre recorregut, sempre que presentin una justificació adequada per al desplaçament.

BO TAXI, IPHONE, IPADE...

Aquells diputats que no disposin de cotxe oficial tindran a la seva disposició, com ha estat pràctica des del 2006, una targeta destinada als desplaçaments en taxi per Madrid, amb un límit màxim de 3.000 euros a l'any.

Els parlamentaris que ja ocupaven escó i aconsegueixin renovar-lo podran continuar utilitzant els telèfons iPhone que tenien durant la legislatura anterior. Els nous diputats també rebran els seus terminals respectius. A començaments d'aquest any, el Congrés va adquirir una nova remesa de telèfons mòbils per als diputats, concretament el model iPhone 14 Pro amb 512 GB de capacitat.

Pel que fa als iPads, aquells que mantinguin el seu escó podran continuar utilitzant el dispositiu que van utilitzar a la legislatura anterior. Tot i això, els nous diputats hauran d'esperar fins que la Cambra organitzi un nou concurs per adquirir els seus.

A més, els diputats elegits a les eleccions de diumenge hauran de complir amb el Codi de Conducta de les Corts Generals, aprovat a l'octubre de 2020. Això implica no només la presentació de les declaracions habituals de patrimoni i activitats, sinó també una tercera declaració que detalla els seus "interessos econòmics".

En aquest document, que serà accessible al públic a la web del Congrés juntament amb les altres dues declaracions, els diputats hauran d'incloure totes les activitats que hagin dut a terme en els darrers cinc anys i que puguin tenir algun impacte en la seva activitat política o els hagin generat ingressos econòmics. En cas d'activitats realitzades com a empleats per compte d'altri, cal especificar el nom de l'ocupador i el sector en què es desenvolupa aquesta activitat.

A més, els diputats també han d'informar sobre les donacions, regals i beneficis no remunerats de qualsevol tipus que hagin rebut per a si mateixos en els darrers cinc anys. Això inclou els viatges i les invitacions a activitats de lleure, esportives i culturals, que a causa del valor econòmic o per qualsevol altra raó, puguin tenir rellevància quant a un possible conflicte d'interessos.