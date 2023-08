Presidents del Govern - Fotos d'EP - Muntatge de CatalunyaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez , haurà de negociar amb Junts i Esquerra Republicana de Catalunya per poder ser investit president, unes converses que possiblement acabin en concessions del Govern a la Generalitat. Es parla d'amnistia, autodeterminació i posicions maximalistes que possiblement no arribin a cap port. Però hi ha un element que sí que podria prosperar: les concessions econòmiques i, concretament, el sistema de finançament , l'etern problema català amb què han hagut de bregar tots els presidents espanyols, des de Felipe González a Pedro Sánchez , passant per José Maria Aznar , José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy . Avui molts diuen que el preu a pagar pel president Sánchez per ser president és inaudit, però la veritat és que tots els presidents espanyols s'han assegut amb els seus homòlegs a la Generalitat per negociar concessions econòmiques a Catalunya.

LA POSSIBLE COALICIÓ ENTRE FELIPE GONZÁLEZ I JORDI PUJOL

Al llibre 'Memòries III. De la bonança a un repte nou (1993-2011)', on Jordi Pujol repassa la seva vida, explica la proximitat que va tenir amb el president Felipe González i la pressió que el PSOE i empresaris catalans van exercir perquè CiU entrés al Govern socialista, que havia perdut per primera vegada la majoria absoluta. És a dir, Felipe González va voler governar en coalició amb el nacionalisme català que ara tant detesta.



Tot i això, després d'una reunió entre tots dos a La Moncloa, es va descartar l'entrada de la federació al Govern i simplement van donar el seu suport des de fora. Segons Pujol, el seu aval a la política de González es va formalitzar en importants concessions a Catalunya, que va avançar al seu autogovern, va aconseguir la cessió del 15% de l'IRPF i va accedir als fons de cohesió europeus.



Tot i els escàndols del GAL i altres, Pujol va mantenir la seva fidelitat als socialistes fins que la pressió va ser tan gran, fins i tot per part de representants del PSOE, que li va retirar el seu suport i va abocar González a convocar eleccions generals el 1996.

EL PACTE DEL MAJESTIC D'AZNAR

Després va arribar el Partit Popular al poder amb José María Aznar i també va pactar amb la Convergència de Pujol. Va ser el mateix González qui va aconsellar a Pujol que formalitzés un acord amb els populars per garantir la governabilitat a Espanya, i d'aquí va néixer el 'Pacte del Majestic'. Com el seu antecessor, Aznar també va haver de fer concessions a Pujol. De cop i volta, i després de fer una campanya electoral molt dura contra Catalunya, Aznar es va convertir en un gran aliat de la Generalitat, i fins i tot va arribar a afirmar, en un moment eternament recordat, que parlava català en la intimitat . Segons Pujol, la firma del Majestic va venir amb l'exigència que l'Executiu popular posés fi als atacs contra la política i la unitat lingüística del català. També van rebaixar el to agressiu d' Alejo Vidal-Quadras .



Així mateix, el 'Pacte del Majestic va portar a Catalunya millores en matèria d'infraestructures, finançament i traspàs de competències com ara la policia de trànsit i la supressió de la mili. L'acostament entre els convergents i els populars va ser tan intens que, el 2002, Aznar va oferir a Pujol entrar al Govern. Així, esdevenia el segon president que oferia la governabilitat d'Espanya al nacionalisme català.

L'ESTATUT I EL FINANÇAMENT DE SABATERO



Després va arribar José Luis Rodríguez Zapatero , que també va haver de passar pel peatge català . Després d'una primera legislatura amb majoria absoluta, el 2008 Zapatero va necessitar els vots de Convergència i Unió per revalidar el Govern. Aleshores, el president de la Generalitat era José Montilla, del PSC, que estava al capdavant del tripartit. Artur Mas , per la seva banda, havia assumit el lideratge de CiU per quedar-se a l'oposició. Tot i això, Zapatero necessitava el seu suport a Madrid i finalment ho va aconseguir.

El preu de l'abstenció d'Artur Mas va ser un model de finançament específic per a Catalunya dissenyat al nou Estatut, que contemplava un "caràcter bilateral" en les relacions de finançament amb "l'Estat". El pacte es va acabar signant el 2009 i va reduir les aspiracions de Convergència. Finalment es va aprovar al Consell de Política Fiscal i Financera un model acordat de manera bilateral pel govern català i l'espanyol, gràcies al vot afirmatiu d'11 comunitats autònomes. La resta es va abstenir.

El peatge que va haver de pagar Zapatero per aconseguir el suport català va ser una aportació al sistema de finançament de més d'11.000 milions, gairebé una tercera part dels quals van anar a parar a Catalunya, a més d'una cessió tributària significativa que li va donar molt marge de finançament.

EL PACTE FISCAL AMB L'IMMOBILISME DE RAJOY

El romanç entre la Generalitat i la Moncloa es va diluir el 2011 amb la majoria absoluta de Mariano Rajoy. El líder popular va basar gran part del seu relat a l'oposició a assenyalar els pactes de Zapatero amb Catalunya -tenint una amnèsia evident respecte als pactes d'Aznar-, i fins i tot va fer una gira per Espanya reunint firmes contra l'Estatut. Amb aquests antecedents, la relació entre el nou Executiu espanyol i Catalunya seria complicada... i de fet ho va ser.

Quan va arribar al poder, Rajoy va voler suavitzar el to emprat amb l'oposició durant la campanya electoral i es va acostar a l'Executiu català per negociar una última fórmula per salvar les relacions destruïdes per la sentència del Constitucional contra l'Estatut: el pacte fiscal. Segons va explicar Mas, al llarg del 2012 va mantenir diverses reunions amb Rajoy, "una part important fora de Moncloa per trobar un ambient relaxat fora dels focus" amb què intentar arreglar "l'immens descosit" que va provocar en matèria fiscal la sentència del Tribunal Constitucional contra lEstatut de Catalunya.

Mas cercava l'equiparació de Catalunya al règim de Navarra i el País Basc. Però Rajoy tenia 186 escons i, amb la majoria absoluta, es va desfer de totes les peticions de Mas: "La resposta de Rajoy va ser taxativament que no", va afirmar Mas el 2017 en un col·loqui organitzat pel Club Siglo XXI.

El pacte fiscal va ser paper mullat i, sumat a la sentència de l'Estatut, van portar els anys més foscos de la relació entre Catalunya i Espanya, amb la convocatòria de la consulta el 2014 i el referèndum d'autodeterminació el 2017.

EL CAMÍ DE SÁNCHEZ

Ara Pedro Sánchez torna a estar a la mateixa tessitura que els seus predecessors. De moment, l?actual president del Govern ha basat la seva governabilitat en pactes amb el nacionalisme català. En la legislatura passada es van tirar diverses lleis endavant gràcies al suport d'ERC, que va ser tornat en forma de concessions com la taula de diàleg, els indults o les reformes dels delictes de sedició i malversació.

Per tornar a ser investit, aquesta vegada Sánchez també necessitarà Junts per Catalunya, els hereus de l'antiga Convergència que tant va pactar amb Moncloa. Tot i això, ara estan en un altre escenari, i el pacte amb els socialistes serà complicat després de diversos anys de legislatura enfrontats. Des de Junts llancen exigències maximalistes als socialistes com l'autodeterminació a través d'un referèndum o l'amnistia, però segurament el que torni a pesar seran, els dinerets, com ha estat sempre i serà.