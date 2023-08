Els portaveus parlamentaris del Partit Popular i VOX a Aragó, Ana Alós i Alejandro Nolasco. - Fabián Simón - Europa Press

El pacte de PP i Vox a Aragó que han signat aquest divendres els seus portaveus parlamentaris, Ana Alós i Alejandro Nolasco, respectivament, recull vuitanta mesures per dur a terme el que consideren un "canvi polític" a la comunitat amb un "Govern estable" que disposarà de majoria absoluta a les Corts regionals.

Al document d'acord subratllen que tots dos partits sumen la majoria absoluta del Parlament, amb 35 diputats de 67, i es comprometen a posar en marxa un Executiu "estable i fort que defensi els interessos dels ciutadans i tingui com a eixos estratègics la llibertat, el desenvolupament socioeconòmic, una fiscalitat justa, l'impuls a les administracions locals, la cohesió territorial i la igualtat de tots els aragonesos, visquin on visquin”.

La resta d'eixos són la millora dels serveis socials, l'educació i la sanitat pública, la protecció de la dona i la família, la seguretat dels ciutadans “i la potenciació de la nostra cultura i tradicions”.

Alhora, PP i Vox consideren que el Govern regional ha de ser "un baluard" de la Constitució, la unitat d'Espanya i la igualtat dels espanyols davant de "qualsevol intent de les forces separatistes per atacar aquests principis bàsics que sustenten el nostre sistema democràtic" .

L'acord recull que Jorge Azcón (PP) presidirà el Govern i que Vox tindrà la vicepresidència primera, amb les competències de desenvolupament territorial, despoblació i justícia, també la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia. Tots dos partits votaran a favor del candidat del PP a senador per designació autonòmica i constituiran abans del 30 de setembre una comissió de seguiment del pacte.

PROGRAMA



A l'acord programàtic indiquen que la sanitat aragonesa està "greument deteriorada i en retrocés per la mala gestió del Govern sortint" i aposten per millorar les retribucions del personal; auditar la capacitat operativa real dels hospitals; promoure la col·laboració publicoprivada; millorar el transport sanitari urgent a tot el territori; agilitzar la construcció dels nous hospitals d'Alcanyís i Terol i elaborar un pla de xoc de geriatria.

En matèria d' educació , advoquen per un model en què primin la llibertat, l'excel·lència i l'equitat, també que doni les mateixes oportunitats al medi rural; garantir la lliure elecció de centre; crear el 'xec escolar'; que els pares autoritzin les activitats extracurriculars; "treure la ideologia de les aules"; que l'ensenyament infantil de zero a tres anys sigui gratuït; implantar el batxillerat concertat; crear nous graus universitaris a Osca i Terol; reduir la interinitat del professorat i dignificar la tasca docent.

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA



"És fonamental situar la família al centre de totes les polítiques públiques", continua el document, i per això impulsaran mesures com el 'xec nadó', crear la Conselleria de Benestar Social i Família; crear la Direcció General de Família, Infància i Foment de la Natalitat; ampliar les deduccions a l'IRPF per naixement o adopció de fills; garantir que els ajuts públics arribin a les famílies que més ho necessiten.

Altres actuacions són reformar la Llei dIdentitat i Expressió de Gènere i Igualtat Social i no Discriminació; incloure la perspectiva de família en l'elaboració de les lleis; garantir tota l'assistència, el suport i la lluita davant la violència contra les dones; eradicar els discursos masclistes "que promoguin o justifiquin la violència contra la dona".

Així mateix, assistir a les víctimes de la violència intrafamiliar -eliminant així el concepte de violència de gènere-, especialment la que pateixen dones, nens i ancians , així com la filioparental; promoure que el Govern d'Espanya identifiqui els violadors que han sortit en llibertat en aplicació de la Llei del sol sí que és sí; combatre amb més eficàcia les agressions sexuals, especialment les violacions grupals; prendre mesures més dures contra agressors i assassins.

Pel que fa a la política fiscal , l'acord preveu rebaixar mig punt els cinc primers trams de l'IRPF; bonificar al 99% l'impost de successions; elevar el mínim exempt de l'impost sobre el patrimoni als 700.000 euros; baixar l'impost d'actes jurídics documentats al 0,75%.

D'altra banda, es fixa com a objectiu fomentar la requalificació de treballadors; crear una borsa de treball jove; reduir-les cotitzacions socials en els contractes a majors de 50 anys o aturats de llarga durada; tenir cura de les pimes, el comerç local i artesà i reduir la burocràcia de ladministració.

A més, planteja racionalitzar les subvencions als agents socials i els ajuts al desenvolupament; desenvolupar un model de ràdio i televisió pública "acord amb la conjuntura econòmica i amb uns continguts que reconeguin la pluralitat i afavoreixin la cohesió territorial i els valors constitucionals".

AGRICULTURA



El PP i Vox s'han compromès a impulsar el sector primari "com a eix estratègic" i han apostat per defensar els agricultors "en totes les instàncies"; confeccionar immediatament un pla contra la sequera; reduir l'IRPF als joves pagesos; elaborar un pacte contra la despoblació; elevar al 20 per cent les ajudes al funcionament empresarial a Terol; impulsar un Pla pel Pirineu dotat amb 250 milions i un pla d'inversions per al medi rural; reordenar les renovables al territori i una fiscalitat específica per al territori.

Així mateix, la reobertura del pas ferroviari internacional de Canfranc i desenvolupar la Travessia Central del Pirineu; millorar el servei del Consorci de Transports de lÀrea Metropolitana de Saragossa; garantir la reserva hídrica estatutària; ampliar els regadius i netejar les riberes dels rius.

A l'àmbit de l'habitatge, volen lluitar contra l'ocupació il·legal; donar suport a la rehabilitació d'habitatges; facilitar-ne l'accés, especialment en el cas dels joves i el medi rural; exigir a totes les convocatòries per a l'accés a subvencions i ajuts l'acreditació de residència legal i no únicament el certificat d'empadronament.

També advoquen per derogar la Llei de Memòria Democràtica; suprimir la Direcció General de Política Lingüística; eliminar les ajudes a entitats sense ànim de lucre en matèria de política lingüística; revisar la Llei de llengües i modalitats pròpies; preservar el patrimoni arquitectònic, històric i religiós; vetllar per la història i la cultura aragoneses "enfront de les manipulacions interessades del nacionalisme català excloent i expansionista"; i elaborar un pla de la neu.