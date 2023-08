Un total de 121 diputats electes han recollit les seves actes en els primers cinc dies habilitats, cosa que implica que més d'un terç de les 350 persones amb seient al Congrés ja han fet tota la paperassa necessària per poder prendre formalment possessió de les seves actes. escons a la sessió constitutiva de la nova Cambra, fixada per al 17 d'agost.

Arxiu - El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López. - Gabriel Luengas - Europa Press - Arxiu

Entre els 20 electes que han passat aquest divendres per la institució per complir aquest tràmit s'ha vist el portaveu del Grup Socialista, Patxi López ; el diputat de Vox Ignacio Gil Lázaro , que ha estat vicepresident quart de la Cambra a la legislatura que ara acaba, i el secretari de Formació del Partit Popular i veterà diputat per Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro.

També han desfilat pel Congrés diversos parlamentaris nous com l'expresident de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra que ara exercirà com a diputat per Castelló i l'elegida per Girona del PSC Maria Blanca Cercas , germana de l'escriptor Javier Cercas.

Les senyories tenen de termini per fer totes les gestions fins al 16 d'agost, un dia abans de la data fixada per a la constitució de la nova Cambra, sessió en què adquiriran formalment la seva condició de diputats quan jurin o prometin acatar la Constitució.

La desfilada va arrencar el 31 de juliol però aquell dia només van acudir dos electes, dilluns se'n van acreditar nou ia la tercera jornada es va arribar als 42. Però el dia de més afluència fins ara va ser aquest dijous, amb un total de 48 actes entregades .

TRES MINISTRES



Entre els ja acreditats hi ha tres ministres en funcions --Isabel Rodríguez (Política Territorial), Raquel Sánchez (Transports) i Luis Planas (Agricultura)--. També tenen ja les seves actes diversos dirigents del PSOE com el seu secretari d'Organització, Santos Cerdán i la secretària d'Igualtat, Andrea Fernández ; l'exalcalde de Valladolid Óscar Puente , que estrena escó al Congrés, i el director adjunt del Gabinet de la Presidència del Govern Antonio Hernando , que torna a una Cambra en què va exercir com a portaveu del Grup Socialista.

Dels que ocuparan la bancada popular ja han fet la paperassa, entre d'altres, ja expresidenta del Congrés Ana Pastor ; el vicesecretari d'Organització del partit, Miguel Tellado , que estrena escó; el vicesecretari de Política Institucional, Esteban González Pons , que ha deixat el Parlament Europeu per tornar al Congrés i De Vox, a més de Gil Lázaro ja han recollit les seves carteres de diputats que repeteixen com el cordovès José Ramírez del Río ; Pablo Sáez Alonso-Muñumer , que va tornar a encapçalar la llista per Valladolid el 23J, i José María Sánchez García , electe per Alacant, que ha exercit aquesta legislatura com a portaveu a la Comissió Constitucional. Entre els nous representants de Vox s'ha vist l'elegit per Granada Jacobo González-Robatto .

També ja s'han acreditat almenys quatre membres de Sumar: Txema Guijarro , que va ser secretari general del grup d'Unidas Podemos en aquesta legislatura; i els 'novats' Lander Martínez , electe per Àlaba; Esther Gil de Reboleño , triada per Cadis; i Noemí Santana , líder de Podem a Canàries.

D'ERC només n'ha recollit l'acta Jordi Salvador i també la té ja la nova parlamentària de Coalició Canària, Cristina Valido , el vot del qual a favor serviria Pedro Sánchez per ser investit sempre que es garanteixi l'abstenció de Junts.

A L'ESPERA DE LA JEC A MADRID



Cap dels que ja tenen tot llest per a la sessió constitutiva ha estat elegit per Madrid, ja que la Junta Electoral Provincial no ha pogut lliurar-los encara les credencials que els acrediten com a electes.

Està esperant la Junta Electoral Central (JEC) que es pronunciï dilluns que ve sobre la petició del PSOE que es revisin tots els vots nuls emesos en aquesta circumscripció, una petició que els socialistes van cursar després que el recompte del vot exterior li donés al PP l'escó que inicialment s'havia atribuït als socialistes.

TRES DECLARACIONS



A més de lliurar les credencials que prèviament hauran recollit a les juntes electorals provincials i fer-se la foto per a la seva fitxa parlamentària, els electes han d'emplenar les declaracions de béns, activitats i interessos econòmics.

A la primera han de donar compte del seu patrimoni, a la segona detallar les activitats que preveuen dur a terme al marge de la Cambra ia la tercera informar dels seus interessos particulars i professionals anteriors, especificant de quines empreses venien cobrant fins ara. Quan es tracti dactivitats per compte aliè han de precisar el nom de locupador i el sector de la seva activitat.

També han d'informar de les donacions, obsequis i beneficis no remunerats de qualsevol naturalesa que hagin obtingut per a si en el darrer lustre, incloent-hi els viatges i les invitacions a activitats d'oci, esportives i culturals que, pel seu valor econòmic o per qualsevol altra circumstància , puguin ser rellevants als efectes d'un conflicte d'interès eventual.

Totes les seves senyories cobraran un mínim mensual de 4.085,64 euros que tindran als comptes a finals d'agost. Els nous diputats, a més del salari base i les indemnitzacions per a despeses de representació, podran rebre una sèrie de complements per a despeses de representació i de lliure disposició en funció del càrrec parlamentari que exerceixin.