Podem / @EP

Podem ha anunciat als seus treballadors l'obertura d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pel qual preveu el tancament de nou de les delegacions territorials i l'acomiadament d'almenys la meitat de la plantilla, com a conseqüència de la pèrdua de representació institucional a les eleccions autonòmiques del 28 de maig ia les generals del 23 de juliol.

Així ho va anunciar el partit en una carta amb data del dia 24 de juliol (l'endemà dels comicis generals) enviada als seus empleats, segons ha avançat El Periódico d'Espanya.

Podem assumeix que s'enfronta "a un nou escenari" després de les dues cites electorals que, a més de la pèrdua de pes polític, suposa una important reducció d'ingressos. En concret, revela que una "valoració inicial" de la situació situa les pèrdues en un 70% a nivell estatal i en un 90% aproximadament als territoris.

INCLOUENT MADRID

Això porta el partit a anunciar l'extinció dels contractes i el tancament dels centres de treball a nou autonomies -- Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Cantàbria, Galícia, Madrid i el País Valencià -- ; a més d'una reducció de plantilla a la seu central.

Podem subratlla la reducció d'escons als parlaments autonòmics ia les Corts Generals com a justificació d'una "profunda reorganització del partit en tots els àmbits" per adequar-se "al descens de recursos que això suposa".

"La reducció d'ingressos esmentada comporta la necessitat ineludible d'adaptar-hi les despeses de tota índole, inclosos els laborals, que en el cas dels territoris afectats implicarà l'extinció dels contractes i el tancament dels centres de treball i, a estatal, una reducció de la plantilla", anuncia.

Amb això, el partit anuncia l'obertura de l'ERO "per raons econòmiques, tècniques i organitzatives". "La reorganització esmentada s'afronta amb el ferm objectiu d'assegurar l'acció política de Podem i garantir la continuïtat de l'avenç de les polítiques transformadores", avança.

Segons detalla a la missiva, l'ERO afectarà un total de 45 treballadors dependents dels nou centres territorials que seran tancats (cinc a Aragó, set a Astúries, vuit a les Balears, sis a les Canàries, quatre a Castella-la Manxa, un a Cantàbria, tres a Galícia, quatre a Madrid i set a la Comunitat Valenciana). Podem compta a més amb 61 empleats a nivell estatal, el 57,55% del total de la seva plantilla, que també patiran una important reducció.

El partit obre ara un procés de negociació que pilotarà la secretaria d'Organització dirigida per la diputada electa Lilith Vestrynge. "L'Organització queda a disposició de les companyes i els companys amb la convicció que entre totes serem capaços de trobar les millors solucions per impulsar de nou la nostra organització, a nivell autonòmic i estatal, amb la certesa que continuar conquerint drets és possible ", reivindica la formació 'estada'.

NOMÉS CINC DIPUTATS AL CONGRÉS

El 23J, Podem es va presentar a les eleccions sota el paraigua de Sumar liderat per Yolanda Díaz , que va collir un total de 31 escons amb un 12,31% dels vots. D'ells, només cinc pertanyen a Podem.

Dos mesos abans, el partit ja havia perdut quantiós pes territorial en els comicis del 28 de maig, quedant-se sense representació en dues places importants, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana, i sense assolir tampoc el seu objectiu d'entrar als parlaments regionals de Castella- La Manxa i Cantàbria. A més, van veure frustrada la seva intenció de sumar amb el PSOE a nombrosos territoris i fins i tot van perdre executius autonòmics que ja tenien, com és el cas de la Comunitat Valenciana, les Balears o l'Aragó.