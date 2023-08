El PSOE ha insistit que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no compta amb "una majoria" al Congrés dels Diputats per a una investidura amb què formar Govern, incidint que el candidat 'popular' sembla viure en el seu "Matrix particular", i ha confirmat que el president en funcions, Pedro Sánchez, "seguirà treballant" per articular un nou Executiu amb què, segons ell, "Espanya segueixi creixent, creant ocupació i avançant en drets".

(ID) La vicepresidenta primera del Senat i presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero - Carlos Luján - Europa Press

D'aquesta manera, els socialistes han retret al Partit Popular que, després de l'anunciat suport de Vox i la decisió de la Junta Electoral Central de confirmar l'escrutini a Madrid, consideri que Feijóo s'acosta a la investidura en sumar 171 diputats i ja en treu 50 escons d'avantatge al PSOE. Als seus 137 escons, els populars sumen els 33 de Vox i el suport anticipat d'UPN, cosa que situa el líder del PP "a cinc escons d'armar una majoria en solitari". D'entrada, PNB ha reafirmat el vot negatiu i Coalició Canària s'obre a negociar si accepta les reclamacions de l''agenda canària'.

Fonts socialistes han criticat que Feijóo ignori que "no té majoria" al Congrés, "ni tan sols amb el seu soci de la ultradreta", en referència a Vox, i amb qui, segons el PSOE, "cada dia està més vinculat al seu projecte de retallades i reculada".

Així mateix, a Ferraz han dit que el candidat del PP "sap el que diu l'article 99 de la Constitució Espanyola" , en què s'estableix que el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, ia través del president del Congrés proposa un candidat a la Presidència del Govern. "Ho òbvia en totes les seves intervencions, tot i omplir-se la boca de 'constitucionalisme", han criticat les fonts, alhora que per al PSOE, tant el PP com el seu líder nacional "semblen viure al seu Matrix particular".

A més, els socialistes han confirmat que seguiran treballant per tirar endavant una investidura liderada per Pedro Sánchez i articular "una majoria en què Espanya segueixi creixent, creant ocupació i avançant en drets".

Finalment, el PSOE ha retret "el projecte de mentides, maldats i manipulacions" de Feijóo, cosa que, segons ha considerat el partit, "ha fracassat". En aquest sentit, els socialistes han recriminat que el president nacional del PP "segueix sense donar explicacions sobre les seves mentides", no explica "el seu sobresou o les vacances amb Marcial Dorado, narcotraficant".