La darrera bala del PP. El coordinador general del PP , Elías Bendodo , ha instat el PNB a replantejar-se la seva negativa inicial a recolzar la investidura d' Alberto Núñez Feijóo , ja que considera que "les circumstàncies han canviat" ja que no hi haurà un Govern de coalició amb Vox. En tot cas, ha advocat per “normalitzar” els pactes amb Vox, garantint que el PP pot parlar amb “tots”, i també “posar límits”.

"Cal normalitzar, tenir la capacitat de parlar i pactar amb tots i posar límits", ha afirmat en una entrevista a Cadena Cope.

Després d'assenyalar que el PP i Vox són dos partits diferents, ha apuntat que la formació de Santiago Abascal respecta la Constitució i, per tant, és "constitucional". "Respectem totes les forces, però cadascú té els seus principis i no coincidim en tot", ha afegit.

Bendodo ha valorat com un pas important per ajudar a la governabilitat del país l'anunci de Vox que recolzarà una investidura de Feijóo sense exigir entrar al Govern . A parer seu, és un "sí" que "facilita", "dóna llum" i canvia l'escenari als partits que s'havien decantat en contra, com el PNB: "Ara les circumstàncies són totalment diferents".

"Ahir (diumenge) es va fer un pas important per a la governabilitat del país i les regles del joc canvien. Els partits que es van posicionar anteriorment... Ara són circumstàncies totalment diferents", ha valorat en ser preguntat si creu que el moviment de Vox farà canviar d'opinió al PNB, de moment al 'no' a Feijóo.

Bendodo ha reiterat que el PP vol un govern "fort, ampli i en solitari" que prengui les regnes del país "com més aviat millor" i ha assegurat que els espanyols el que desitgen és que assumeixi el comandament el partit que ha guanyat les eleccions.

Sobre si donarien a canvi al PNB un lloc a la Mesa del Congrés, el dirigent popular ha dit que no renunciaran a "cap batalla" i ha subratllat que el PP és un partit d'"ampli espectre" que seguirà parlant i negociant amb "discreció".

AMB JUNTS NO, QUE ESTÀ FORA DE LA CONSTITUCIÓ



Bendodo ha manifestat que la intenció de Feijóo és presentar-se a la investidura i sumar els suports necessaris, i ha descartat que negociïn amb Junts, el partit de l'expresident català Carles Puigdemont, perquè "està fora de la Constitució".

Ha assenyalat que no té "cap dubte" que la "bona relació" entre la seva formació i Coalició Canària a les illes, on governen junts, facilitarà el suport a l'eventual investidura de Feijóo.

El PP i Coalició Canària "són dos partits que tenen molt bona relació i estan arribant a acords molt importants per a les Illes Canàries", ha destacat, i ha assenyalat que creu que "aquesta bona relació facilitarà el suport" davant d'una investidura.

"No tinc cap dubte, cal treballar-ho, tota negociació és difícil, però estem convençuts que amb mans esteses i amb diàleg es pot aconseguir", ha valorat.

Bendodo ha explicat que actualment estan "treballant" en les negociacions amb CC i que des del Partit Popular esperen poder confirmar les pròximes hores el suport tant de la formació canària com el d'Unió del Poble Navarro, per sumar-los als 170 que tenen actualment , comptant els 33 de Vox.

ÉS DIFÍCIL NO SER INVESTIT PER QUATRE VOTS



Segons la seva opinió, és "difícil" que, "mancant quatre vots", "no sigui" president del Govern un candidat com Feijóo, que "va guanyar les eleccions" i compta amb més suport que el PSOE, que per ara només - -ha comparat- només té assegurat els 30 escons de Sumar. "Per més que Pedro Sánchez construeixi un marc diferent, avui el PP té més suports", ha sentenciat.

A més, durant la mateixa entrevista, Bendodo ha retret a l'actual president del Govern en funcions i als seus ministres que estiguin de vacances "en plena Presidència espanyola de la Unió Europea": "Ells sabran".

Per a Bendodo, Sánchez té davant seu la possibilitat de permetre que Feijóo governi en solitari. O, per contra, deixar el país en una situació de "bloqueig" que conduiria a una repetició d'eleccions, o intentar ser president d'un "Frankenstein plus" amb 24 partits, inclosos els independentistes, ha criticat.