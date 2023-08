Foto: Europa Press

El diputat electe i portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, ha decidit deixar la direcció del partit de Santiago Abascal, segons ha avançat aquest dimarts 8 d'agost El Mundo i han confirmat a Europa Press fonts de la formació, a la que milita des que es va fundar l'any 2013.

El portaveu de la direcció de Vox, l'eurodiputat Jorge Buxadé , no ho ha negat i s'ha remès a la roda de premsa que Espinosa ha convocat al migdia al Congrés. "Si el senyor Espinosa, el meu amic, company, ha convocat una roda, esperem al que digui ell. Més enllà no li puc dir", ha contestat en una entrevista a Cope , recollida per Europa Press .

Està previst que Espinosa de los Monteros faci declaracions a partir de les 12 del migdia als mitjans de comunicació des del Congrés.

Buxadé ha recordat que Espinosa de los Monteros, a més de ser ara diputat, portaveu al Congrés i membre del Comitè d'Acció Política, abans va ser secretari general de Vox.

"És un paio extraordinari, un treballador incansable, un gran parlamentari, una bona persona, que forma part de la història, del present i el futur de Vox, amb tota seguretat", ha dit Buxadé.

A més, ha elogiat la seva "intel·ligència, sensatesa, prudència, capacitat de reacció i sentit de l'humor", així com les cara a cara amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño, durant l'última legislatura.