Els representants de PSN, Geroa Bai i Contigo-Zurekin han arribat aquest dilluns a un acord sobre la formació de Govern a Navarra perquè la socialista María Chivite torni a ser presidenta de la Comunitat foral. L'acord va ser aconseguit després d'una reunió que es va prolongar durant aproximadament 5 hores al Parlament de Navarra.

A la trobada, Geroa Bai ha presentat una contraproposta a l'última oferta del PSN i finalment, després de diverses hores de negociacions, els tres grups han arribat a l'acord.

PSN, Geroa Bai i Contigo-Zurekin sumen 21 dels 50 escons del Parlament de Navarra, per la qual cosa encara caldria almenys l'abstenció d'EH Bildu.

Amb l'acord aconseguit entre els tres grups, el Govern de Navarra tindria 13 departaments, els mateixos que els darrers quatre anys, i amb un repartiment entre les tres forces igual pel que fa al nombre de carteres. En concret, els socialistes gestionarien vuit departaments, Geroa Bai n'assumiria quatre i Contigo-Zurekin, un.

Les negociacions entre les tres forces s'han allargat durant més de dos mesos i s'han viscut moments de tensió especialment entre PSN i Geroa Bai, fins al punt que la coalició va afirmar que una de les propostes dels socialistes era una invitació a que abandonessin el Govern.

Els socialistes havien plantejat inicialment que Geroa Bai gestionés tres departaments, un menys que a l'última legislatura, argumentant que a les eleccions forals van veure reduïda la seva representació al Parlament foral, passant de nou a set escons.

Geroa Bai va expressar la protesta pel plantejament dels socialistes, que finalment, la setmana passada, van traslladar una nova proposta elevant a quatre les carteres que gestionaria la coalició abertzale.

Tot i això, encara ha estat necessària una reunió de cinc hores el passat dilluns 7, en què Geroa Bai ha introduït algunes noves propostes, com a mecanismes de control en el compliment de l'acord programàtic, perquè finalment hi hagi hagut pacte.

A partir d'ara, el president del Parlament de Navarra, Unai Hualde (Geroa Bai), ha de fer una ronda de consultes amb tots els grups representats al Parlament foral per confirmar que Chivite compta amb suports per anar a una investidura. En aquest cas, es convocaria el ple del Legislatiu i Chivite seria investida en primera votació si aconsegueix la majoria absoluta o segona, amb majoria simple. Posteriorment, tindria lloc la seva presa de possessió com a presidenta. Aquest procés es podria desenvolupar entre aquesta setmana i la següent.

En tot cas, el procés d'investidura hauria de culminar abans del 28 d'agost, data límit per convocar noves eleccions.