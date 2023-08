Foto: Europa Press

La barcelonina Meritxell Batet no serà la candidata del PSOE per presidir el Congrés dels Diputats . La número 1 de la llista del PSC a les anteriors eleccions generals ha expressat el seu desig de no tornar a aspirar a aquest càrrec, que ha ocupat des del 21 de maig del 2019.

La informació l´ha avançat aquest dimarts 8 d´agost El Confidencial i ha estat confirmada aquest mateix migdia.

Batet, doncs, confirma el seu adéu a aquest lloc quan queda una mica més d'una setmana per a la constitució de les Corts, el 17 d'agost que ve, i perquè se celebrin les votacions per triar la Mesa del Congrés i els seus principals càrrecs.

Tot i la renúncia, ja que no és clar qui governarà, el PSOE sí que aspirarà a tornar a presidir la Cambra Baixa.