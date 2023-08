Borràs, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha instat el president del Govern i candidat del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, a "dir si està disposat a parlar d'autodeterminació i amnistia". "Molta gent es pregunta què farem nosaltres. Però crec que la pregunta ha de ser una altra. La pregunta és què farà P. Sánchez", ha sostingut en un tuit.

Així, Borràs ha assegurat que des de Junts no tenen cap interès per negociar la investidura d'un president espanyol, sinó que tenen "tot l'interès per negociar la resolució del conflicte que Espanya manté amb Catalunya" i això, ha dit, implica no pensar en una investidura o en unes eleccions sinó en una solució definitiva, en les paraules.

"Seria ideal que Pedro Sánchez també decidís avançar i que ho fes per conviccions democràtiques, encara que probablement només el preocupen les urgències aritmètiques. Però el cas és que s'ha de moure", ha afegit la presidenta de Junts.

També ha lamentat que "la resposta autoritària de l'Estat" a l'1-O ha portat a la situació actual, segons ella, i ha lamentat que Catalunya continua sent una comunitat autònoma d'un Estat --textualment-- hostil amb la seva llengua, la seva cultura, i injust amb la gestió dels recursos que genera.

Finalment, ha afirmat que a Junts donen molt de valor a la paraula negociació i, per això, estan "disposats a afrontar-la sense l'òptica de partit".

Borràs va intervenir aquest diumenge com a convidada d'honor a les Jornades Internacionals de Corti, a l'illa francesa de Còrsega, on, segons ha assegurat a Twitter, va explicar "el moment actual de l'independentisme arran del seu paper determinant a la governabilitat de l'Estat espanyol després de les eleccions del 23J".