El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, en un acte del partit a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

El fins ara portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros , ha al·legat motius "personals i familiars" per justificar la sortida de la direcció del partit i per deixar el seu escó al Congrés, tot i que ha matisat que continuarà en la formació de Santiago Abascal com a afiliat de base.

"Els meus pares ja no són tan joves i els meus fills no són tan grans i, encara que actualment estan tots bé, he passat prou nits d'hospital amb ells per meditar sobre el moment vital en què em trobo", ha explicat Espinosa de los Monteros en una roda de premsa des de la Cambra Baixa.

Amb això, ha precisat que l'abandó dels seus càrrecs no implica que es desentengui completament de Vox . "Romno com a afiliat de base", ha indicat, abans de posar-se "sempre a disposició" dels dirigents del partit "per a absolutament qualsevol cosa que necessitin".

El que fos 'número tres' a les llistes de Vox per Madrid el 23J passat, ha explicat la seva renúncia a recollir l'acta al Congrés en una compareixença sense preguntes en què no ha fet cap referència als últims resultats electorals del partit ni la seva línia política.

A la sala, hi eren presents dos dels nous diputats del partit, el valencià Carlos Flores i l'elegit per Badajoz Ignacio de Hoces, i també dos dels que van ser els seus suports en la legislatura passada i que no van aconseguir acta en els últims comicis, Inés Cañizares i Víctor González.

AGRAÏMENT A ABASCAL



En la seva intervenció, Espinosa de los Monteros ha donat les gràcies a la seva família, als votants de Vox, a simpatitzants, afiliats i voluntaris, al personal del Congrés i al grup parlamentari, als càrrecs orgànics del seu partit i, especialment, al líder, Santiago Abascal. "Sense ell aquesta aventura hauria estat impossible", ha subratllat, abans d'assenyalar que té l'"esperança" de veure'l "més aviat que tard" al Palau de la Moncloa.

A més d'Abascal, Espinosa ha nomenat tres dels membres de la cúpula de Vox que són els integrants del Comitè d'Acció Política: el portaveu i eurodiputat, Jorge Buxadé ; el secretari general, Ignacio Garriga ; i el vicesecertari de Comunicació, Manuel Mariscal .

El fins ara dirigent de Vox ha assegurat que ser diputat ha estat el "honor" més gran de la seva vida professional i ha destacat l'oportunitat d'haver pogut acudir a les recepcions al Palau Reial amb motiu del 12 d'octubre. I ha enviat un missatge a tots els seguidors de Vox. "Gràcies i, per favor, manteniu ben alt l'ànim perquè la missió val la pena".

També s'ha recordat dels periodistes, amb qui ha reconegut que la relació "no sempre ha estat fàcil" però als quals ha demanat un millor tracte per a Vox ara que "tot i tot està plenament consolidat com a tercer partit d'Espanya".

"PRESENT I PASSAT" DE VOX



Espinosa de los Monteros ha insistit en els elogis els membres del grup parlamentari de Vox en la legislatura passada --"el més extraordinari que he vist mai"-- i ha destacat de tots els seus membres virtuts com la formació, el talent, la disciplina o la companyonia".

En aquest escenari ha inclòs el "present i passat" del partit i ha agraït especialment la seva tasca a Abascal, amb qui va començar a col·laborar l'any 2012 a la Fundació DENAES i després va participar en la creació de Vox. "Hem pogut fer coses increïbles gràcies al fet que no sabíem que era impossible", ha rememorat.

També ha tingut paraules per als “atacs” que denuncia haver patit. Tot i això, ha assegurat que "tot ha valgut la pena perquè Espanya sempre val la pena", en un comiat amb "optimisme" davant la convicció que Espanya tindrà "un futur millor". "Estic convençut que malgrat la gloriosa història comuna que tenim, els millors dies d'Espanya queden al davant", ha vaticinat.