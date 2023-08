Juan Luis Steegmann / @EP

El metge Juan Luis Steegmann , portaveu de Sanitat de Vox als mesos de la pandèmia, tornarà a ocupar un escó al Congrés després de la renúncia d' Iván Espinosa dels Monteros a prendre possessió de la seva acta com a diputat.

Vox va obtenir a les eleccions generals del 23 de juliol passat cinc escons per la circumscripció de Madrid, per la qual cosa Steegmann, número sis en aquesta llista, ocuparà el buit que deixa Espinosa dels Monteros amb la seva renúncia a continuar en la direcció de Vox i al Congrés al·legant "raons personals".

Metge de professió, Steegmann va ser la veu de Vox durant la pandèmia de Covid-19 i un dels majors detractors del llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, a qui va demanar reiteradament la dimissió i va anomenar amb els qualificatius de "ministre del coronavirus" o "ministre de l'eutanàsia".

DEFENSA DE LES VACUNES

Però a més, Steegmann es va alçar com a ferm defensor de les vacunes contra el Covid-19 , cosa que li va costar nombroses crítiques per part de votants i simpatitzants de Vox. La posició oficial del partit era la de donar "llibertat" als ciutadans i que poguessin triar si vacunar-se o no sense cap mena d'intromissió ni conseqüència per no fer-ho.

Alguns dels dirigents llavors del partit, com Iván Espinosa dels Monteros o Macarena Olona, sí que van dir públicament haver-se vacunat contra el Covid-19. Tot i això, el seu líder, Santiago Abascal, va evitar revelar si ell ho va fer. "No contestaré aquesta pregunta", va dir després de ser preguntat per la qüestió en una entrevista a EsRadio.

Abascal ha preguntat "des de quan cal declarar" en públic sobre assumptes de salut i ha recordat la defensa de Vox que tots els espanyols que desitgin vacunar-se hi tinguessin accés i, els que no volguessin, també comptessin amb llibertat per no fer-ho