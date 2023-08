Arxiu - Plànol general de l'hemicicle del Congrés dels Diputats - Marta Fernández - Europa Press - Arxiu

Representants dels partits que componen la coalició Sumar han suggerit públicament al PSOE que cedeixi la Presidència del Congrés, que es vota la setmana que ve, per facilitar un acord amb els seus aliats i assegurar-se la majoria a l'òrgan de govern de la Cambra.

Amb els escons obtinguts a les eleccions generals del 23 de juliol i el mètode d'elecció de la Mesa del Congrés, els dos blocs (PP i Vox, d'una banda, i PSOE i Sumar, de l'altra) tenen assegurats quatre llocs cadascun ( dues Vicepresidències i dues Secretaries) i la majoria l'aconseguirà qui es faci amb la Presidència.

A la dreta, Vox ha reclamat al PP tenir almenys un lloc a la Mesa de la Cambra, i si tots dos uneixen forces en la sessió constitutiva del proper dia 17 sumaran 171 vots, cosa que obliga el PSOE a demanar el vot de totes les minories nacionalistes i independentistes per aconseguir la Presidència.

D'entrada, l'actual presidenta, la socialista Meritxell Batet, ha confirmat que no optarà a la reelecció, però ha mostrat el desig que hi hagi un acord de les forces progressistes perquè el PSOE retingui la Presidència i se n'asseguri la majoria.

LA NEGOCIACIÓ ESTÀ EN MARXA



La número dos ERC al Congrés, Teresa Jordà , ha confirmat aquest dilluns que el PSOE i Sumar ja havien començat a temptejar els independentistes. El pla és que les minories donin suport al candidat de l'esquerra per a la Presidència a canvi que els socialistes cedeixin una de les seves secretaries al PNB o els independentistes i que es garanteixi via lliure per als grups parlamentaris d'ERC i de Junts, que al no complir literalment tots els requisits reglamentaris poden quedar al?albur de la nova Mesa de la Cambra.

Des de Sumar han començat a suggerir la idea que el PSOE també posi la Presidència del Congrés a la negociació amb els seus socis per facilitar l'acord.

L'exvicepresident Pablo Iglesias va començar l'endemà de les eleccions generals en analitzar les claus del 23J, i la setmana passada es va reafirmar en xarxes socials redifonent el seu vídeo: "A la negociació de la Mesa del Congrés, que serà molt aviat, començarem a veure com es mouen els múltiples actors del bloc plurinacional. ¿La Presidència del Congrés serà d'un membre del Partit Socialista? Doncs no tindria per què", va dir.

I va prendre el testimoni dies després el fins ara portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique , que aquest dilluns va remarcar que res obliga que la Presidència del Congrés recaigui al PSOE. És més, ja va avançar el seu veto a Batet, titllant de "temeritat" la possibilitat que els socialistes tornessin a proposar-la, cosa que l'endemà ja ha quedat descartada.

REFLECTIR LA PLURALITAT



El portaveu parlamentari d'Esquerra Unida i diputat de Sumar per Còrdova, Enrique Santiago , va recollir el guant d'Echenique i es va obrir a discutir la possibilitat que la Presidència no es reservi per al PSOE. "La proposta que ha fet el senyor Echenique o un altre qualsevol, ja que són propostes que es tenen en compte i caldrà discutir-les col·lectivament com correspon per forjar aliances", sosté.

Aquest dimarts ha estat el fins ara portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví , que ha aconsellat al PSOE contemplar l'opció de cedir la Presidència per aplanar l'acord amb les minories. Al seu parer, aquest càrrec no té "perquè ser sí o sí" per al PSOE i el podria assumir qualsevol altre partit, cosa que "reflectaria la pluralitat dels resultats que es van donar fa uns dies".

També la diputada electa de Compromís per València Águeda Micó s'ha pronunciat sobre aquest assumpte, considerant que no s'hauria de tancar a incorporar partits independentistes a la Mesa del Congrés. "Necessitem acords polítics, acords als òrgans del Congrés i acords d'investidura, per tant, jo no deixaria ningú enrere en relació amb poder tenir majories parlamentàries", ha defensat.