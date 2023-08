Macarena Olona, l'exlideresa de Vox , segueix buscant l'atenció dels mitjans de comunicació després dels pèssims resultats que va obtenir la seva formació política a les passades eleccions: 432 vots per a ella a Granada i 5.482 a tot Espanya.

Macarena Olona i Espinosa dels Monteros amb la mateixa bio

Olona ha aprofitat l'anunci de la retirada d' Iván Espinosa de los Monteros de la política per tornar a ser a la palestra i, de passada, llançar una pugeta a la seva exformació política.

Espinosa de los Monteros , després d'anunciar aquest dimarts que deixava la política, ha canviat la bio de Twitter -ara anomenat X-, per un missatge clar: "El millor està per venir". Amb aquesta declaració, l'exdiputat ha esborrat qualsevol rastre que el relacionés amb el seu passat a Vox, fent témer que la fugida de la política pugui estar provocada per discrepàncies amb la cúpula del partit . Espinosa ha evitat criticar Vox en el discurs de comiat, però ja són moltes les veus que parlen d'una baralla interna entre les dues ànimes de Vox: la neoliberal i la ultraconservadora. I Espinosa de los Monteros podria haver estat una víctima d'aquesta pugna.

En aquest context ha aparegut Macarena Olona, que ha volgut alimentar la teoria de la confrontació interna a Vox copiant les paraules d'Espinosa de los Monteros, i possiblement deixant a entreveure que puguin arribar a encapçalar un projecte junts en el futur que representés la ruptura definitiva de Vox en dues faccions.