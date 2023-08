El comissari de Justícia de la Unió Europea, el belga Didier Reynders, ha reiterat en una missiva enviada a l'associació Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) el seu "crida a totes les parts implicades perquè apliquin les recomanacions formulades als informes sobre l'Estat de Dret el 2022 i el 2023", en referència a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que roman en funcions des del desembre del 2018 davant la incapacitat dels partits polítics d'arribar a un acord per triar els 20 vocals de lòrgan.

Cal recordar que la renovació del CGPJ correspon als partits polítics representats a les Corts General que, des del 29 de maig passat es troben dissoltes després de l'avançament electoral anunciat pel president Pedro Sánchez ia l'espera de la seva constitució, prevista per al proper 17 d'agost.

Reynders, en una carta signada el 4 d'agost difosa per JJpD, respon a l'escrit que l'associació de jutges li va enviar el 30 de juny passat en què expressava la seva "preocupació per la situació del CGPJ i l'abús que s'està fent de les comissions de servei".

PREOCUPACIÓ PER LA FALTA D'AVANÇOS

El comissari europeu ha recordat que "l´informe sobre l´Estat de Dret el 2023 reflecteix que la situació del CGPJ suscita serioses preocupacions". Això perquè, segons ha explicat, "no hi ha hagut avenços pel que fa a la seva renovació malgrat la urgència" i "no s'han pres mesures per adaptar el procés de nomenament dels seus vocals elegits entre jutges i magistrats tenint en compte les normes europees ".

Al fil, ha recalcat que aquest informe també subratlla que "la manca de renovació" de l'òrgan de govern dels jutges "repercuteix en el nomenament dels magistrats del Tribunal Suprem i en el sistema judicial en conjunt".

Sobre els nomenaments que efectua el CGPJ, la carta torna a remetre's a l'informe d'aquest any, que recull que les vacants estan sent "cobertes per jutges substituts i magistrats suplents" que poden exercir funcions jurisdiccionals "malgrat no estar subjectes al mateix procediment de selecció i al mateix programa de formació que els jutges de carrera”.