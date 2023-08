Emiliano García-Page @ep

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , ha considerat que la legislatura que està a punt de començar a nivell estatal ho serà "al límit de la navalla" per un resultat "diabòlic".

En una entrevista a Castella-la Manxa Mitjana, García-Page ha lamentat que la governació "depengui d'un pròfug de la justícia , d'alguna cosa que realment pot decidir a l'Estat sense renunciar a acabar amb l'Estat, és trista en termes generals" .

Si bé diu desconèixer què li passa pel cap a Pedro Sánchez, sí que ha apuntat que el PP "s'ha casat amb Vox molt més del que volia Feijóo", cosa que fet i fet ha fet que Vox es converteixi "en una bèstia negra a la política espanyola i una coartada perfecta per intentar blanquejar un altre tipus d'extremismes".

García-Page, que assegura "detestar tots els extrems", defensa com "el més raonable" el "sentit comú" davant d'una legislatura que "sens dubte, si és que s'obre, si hi ha investidura", serà la "més vertiginosa i muntanya russa" de les que ha viscut.

Davant de "moltes incògnites", assegura no saber quins seran els plantejaments sobre els quals es podrà arribar a algun acord amb els independentistes de Junts ja que la dreta "no suma".

Tot i això, creu que "s'imposarà la lògica que no hi hagi unes segones eleccions", però a Espanya "ha parlat la gent" i tot i així no s'atreveix a "etiquetar" el resultat de les generals. "Fa la impressió que no ha guanyat ningú".

"La sobirania s'ha expressat però el missatge no és clar. El ciutadà no acaba d'entendre el que es diu", ha assenyalat.

PRESIDÈNCIA DEL CONGRÉS



Sobre les negociacions per formar la Mesa del Congrés dels Diputats, espera que sigui "un reflex de la majoria i de la pluralitat" del Parlament, però la Presidència no ha de ser simbòlica, ja que és "la tercera autoritat de l'Estat".

Després de lamentar la renúncia de Meritxell Batet a revalidar la Presidència, assegura que el PSOE ja deu tenir un candidat alternatiu, "com el tindrà el PP pel seu costat".

"Que el president sigui tercera autoritat de l'Estat implica defensar l'Estat, no qüestionar-lo. Entenc que qui ho vulgui qüestionar no està en condicions de ser la tercera autoritat", ha conclòs.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC



Entrant en matèria del debat del finançament autonòmic, ha defensat que s'haurà de negociar de manera "multilateral" amb tots els partícips, i cal aclarir si "hi haurà una o diverses taules" per discutir aquest extrem.

"La taula ha de ser comú amb les singularitats que s'estableixin, si no, trencaria el principi de suficiència financera", ha abundat, admetent que hi ha regions que aposten perquè la població sigui un factor determinant, mentre que Castella-la Manxa vol que es tingui en compte on es troba aquesta població i el que costa acostar-los els serveis bàsics.

El model financer "ha de reflectir la suficiència en la garantia de la prestació dels serveis bàsics de l'Estat", segons el president castellanomanxec, que demana per això "pensar en ciutadans, no en territori".