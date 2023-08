EuropaPress 3606990 vicepresident acció politica eurodiputat vox jorge buxade ofereix roda

La sortida d' Espinosa dels Monteros ha causat un terratrèmol entre les files de Vox . Tot i que l'exdiputat va ser discret i no va carregar contra el partit en el moment de la seva renúncia, moltes veus dissidents han sortit per criticar la direcció de la formació política. Primer se'n va anar Macarena Olona , després Javier Ortega Smith va ser rellevat com a secretari general, i ara ha caigut Espinosa de los Monteros , tres noms que tenen alguna cosa en comú: discrepaven amb l'home fort de Santiago Abascal, la seva mà dreta actual, el falangista català Jorge Buixadé.

Els mitjans de dretes i més propers a Vox assenyalen que aquestes baixes al partit es podrien deure a una pugna interna entre dos bàndols: els liberals , on estaven polítics com Macarena Olona o Espinosa dels Monteros, i els ultraconservadors o neofeixistes, liderats per Buixadé. Al final, aquesta batalla ha estat guanyada pel falangista català, que ha aconseguit bandejar tots els seus adversaris ideològics.

"EXPERIMENTS" A VOX

I ara són moltes les veus dissidents que assenyalen que l'ascens de Buixadé ha canviat a Vox, provocant que s'emportés una patacada electoral a les eleccions del juliol, on va perdre 19 escons. L'exdiputat i fundador de Vox Víctor Sánchez del Real -un altre liberal que va ser apartat de les llistes electorals- ha expressat aquest dimecres que, segons ell, els "experiments" que estan tenint lloc en la formació de Santiago Abascal han donat lloc a resultats "diferents" per al partit, entre els quals ha assenyalat l'abstenció i la transmissió de votants al PP.

"S'estan produint una sèrie d'experiments a l'àmbit de Vox, que porten a uns resultats i és evident que, determinats canvis en uns casos de postures i en altres casos de persones, ja que estan portant a uns resultats diferents", ha apuntat durant una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

Per a Sánchez del Real, malgrat que Vox es mantingui com a tercera força política, "les matemàtiques no enganyen" i les xifres el que impliquen és que s'ha produït una "transferència de vots entre el PP i Vox" , però a més alguns dels votants de la formació "han anat a l'abstenció".

MÉS DISIDENTS

Un altre dissident que ha sortit aquest dimecres a carregar contra el partit ha estat l'exdiputat de Vox Rubén Manso , que creu que els de Santiago Abascal aconseguirien uns resultats "molt dolents" en cas de repetició de les eleccions generals com a conseqüència de la crisi generada amb la sortida d'Iván Espinosa dels Monteros de la seva direcció, quedant en una situació fins i tot "mortal" de la qual tindria difícil recuperar-se.

Manso, diputat a l'anterior legislatura i apartat de les llistes per a les eleccions del 23J, ha reconegut en una entrevista a la Cadena Cope, que la sortida d'Espinosa dels Monteros no ha estat una "sorpresa" ; ja que el que fos portaveu de Vox al Congrés havia quedat durant l'últim any "relegat". "Quan un és portaveu, si el van relegant, buidant o postrant, el més normal és que abans o després digui fins aquí hem arribat", ha reconegut.

També s'ha fet ressò d'un "rumor" sobre la seva possible sortida com a portaveu parlamentari per ser substituït pel diputat electe Ignacio de Hoces, cosa que creu que era "un error" perquè Espinosa dels Monteros va ser "el millor portaveu" durant la passada legislatura.

En qualsevol cas, la seva marxa sí que creu que ha obert una crisi a Vox que podria ser “salvable” però que, en cas de repetició electoral, tindria com a conseqüència uns resultats “molt dolents” per al partit. "Seria un escenari molt catastròfic per a Vox perquè sabem que els electors castiguen les crisis", ha explicat afegint que "un resultat molt dolent seria mortal probablement".

FACCIÓ MOLT A LA DRETA



Manso s'ha mostrat a més molt crític amb l'actual deriva interna de Vox, un partit que ha assegurat que abans era "d'ampli espectre" on convivien "diferents sensibilitats en pau i harmonia", però durant el darrer any ha guanyat pes "una facció de tall molt, molt, molt a la dreta".

Aquesta "facció", ha denunciat, "s'ha fet una nit amb el control del partit a l'hora d'elaborar les llistes"; amb un component "nacional catòlic intervencionista" que no és el compartien Espinosa dels Monteros o ell mateix. En aquest costat ha situat persones com l'eurodiputat i el portaveu del Comitè d'Acció Política de Vox Jorge Buxadé; el vicesecretari institucional i diputat electe Ignacio de Hoces; o els assessors d'Abascal Kiko Méndez Monasterio i Enrique Cabanas.