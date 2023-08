EuropaPress 5375367 número esquerra republicana catalunya erc teresa jorda compareix mitjans

La número dos d'ERC a les eleccions del 23 de juliol passat, Teresa Jordà, ha apostat per continuar negociant perquè la Mesa del Congrés tingui majoria "progressista" i sigui presidida per algú del PSOE, tot i que ha assenyalat que els socialistes encara no han parlat de noms concrets. També ha recalcat que la seva formació no aspira a un lloc a l'òrgan de govern de la Cambra.

Així s'ha pronunciat Jordà en declaracions als periodistes al Congrés sobre les negociacions per a la conformació de la Mesa del Congrés, que es votarà el proper 17 d'agost, i per posteriorment una investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

En qualsevol cas, ha assegurat que les negociacions per a tots dos casos van al seu ritme, tot i que ha revelat reunions amb el PSOE sobre aquests assumptes aprofitant el viatge a Madrid d'una delegació de diputats d'ERC per tramitar la seva acta al Congrés. De fet, ha avançat que es veuran en "les properes hores".

PRIMER TAULA I DESPRÉS INVESTIDURA

Això sí, ha apostat per parlar primer de la conformació de la Mesa del Congrés, incidint que creu que ha d'estar presidida pels socialistes, rebutjant tenir un lloc en aquest òrgan de la Cambra Baixa, tot i que ha advertit que els vots d'ERC " no estan garantits ni són vots gratuïts".

Entre les reivindicacions que estan a sobre de la taula de negociació, Jordà ha reconegut la petició d'un grup parlamentari propi per a ERC, cosa que ha dit que "sembla que està garantit", segons el seu punt de vista.

En aquest context, ha recordat que és el PSOE el que vol liderar aquesta legislatura, tot i que “es parla molt dels partits independentistes”. "I ho dic perquè també veurem si realment Pedro Sánchez és un home d'Estat, si té mirada llarga i atén les demandes", ha postil·lat.

També ha parlat sobre les declaracions que va fer aquest dimecres el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, en què assegurava que hi havia avenços en les negociacions amb els partits independentistes, cosa que, segons ha dit Jordà, els desconeix.

"Jo personalment no he parlat amb el senyor Urtasun, el que ens hauria agradat ahir és que el senyor Urtasun hagués parlat, per exemple, de la llei d'amnistia", ha defensat Jordà després de ser preguntada per les paraules del portaveu de Sumar.

INSISTEIX EN UNITAT D'ACCIÓ ENTRE INDEPENDENTISTES

I sobre les negociacions del PSOE amb Junts, la 'número dos' d'ERC s'ha limitat a parlar de les converses del seu partit, "que totes pivoten el dia 17 d'agost amb la constitució de la Mesa del Congrés".

"Pel que fa a la investidura, jo ho desconec, és un altre calendari, evidentment és un tema extremadament complicat, però convençuda que tenim una oportunitat d'or als partits independentistes i que és evident que hem de treballar en un posicionament conjunt perquè és una palanca de força", ha proclamat.

Sobre això, veu una "ocasió d'or" de treballar conjuntament els catorze diputats d'ERC i Junts en defensa de Catalunya, assenyalant que no és una feina que comenci de zero, sinó que ve de quatre anys anteriors.