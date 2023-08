L´assemblea celebrada pels populars. Foto: Twitter (@eliasbendodo)

El president de Ceuta i del PP regional, Juan Vivas , ha descartat aquest dissabte 12 d'agost de manera definitiva la possibilitat d'arribar a algun pacte amb el PSOE o les formacions localistes amb representació a l'Assemblea autonòmica (té Vox vetado), i ha anunciat que governarà en minoria fins al 2027 buscant "suports puntuals" per tirar endavant cada proposta que sotmeti a la consideració de la Corporació, com els pressupostos de cada exercici.

"Durant la crisi del maig del 2021 vam demostrar lleialtat institucional, responsabilitat i unitat en la resposta per aturar el cop, recobrar la confiança i establir les bases d'un futur de prosperitat, estabilitat i cohesió social... Jo ara esperava que el PSOE hi hagués tingut la mateixa actitud, però no ha estat així perquè no ha volgut a nivell nacional i perquè el seu secretari general a Ceuta ha acatat les instruccions que ha rebut, cosa que jo mai no hauria fet”, ha lamentat.

En una compareixença amb el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que li ha traslladat "tot el suport" de Gènova, Vivas ha explicat que "davant la impossibilitat d'arribar a un pacte perquè el PSOE no ha volgut assumirem la nostra responsabilitat amb un govern en solitari del PP, només amb membres del PP, i intentarem construir des de la humilitat acords per als assumptes que s'emportin al Ple i per garantir el funcionament d'empreses i organismes autònoms”.

El president de la Ciutat Autònoma està "segur" que ho aconseguirà, com ja va fer durant la passada legislatura recolzant-se bàsicament al PSOE, i ha demanat "responsabilitat" als altres partits amb representació a l'Assemblea perquè tinguin "alçada de mires i maduresa" a l'hora de posar per sobre de "sigles, ideologies o intents de bloqueig" l'"interès general de Ceuta i d'Espanya".

"A SÁNCHEZ LI DÓNA IGUAL L'ESTABILITAT DE CEUTA"

Bendodo ha carregat amb duresa contra Pedro Sánchez com a responsable màxim d'haver frustrat el govern de coalició PP-PSOE: "Si hi ha un territori on tots els partits hem de llençar un missatge d'unitat és precisament aquí, frontera no d'Espanya sinó de la UE , però això no ho ha entès Pedro Sánchez, que en lloc de brindar la unitat a Ceuta amb el pacte de mà estesa de Vivas i el PP tenint en compte la singularitat d'aquesta terra ha donat l'ordre perquè salti pels aires l'acord de governabilitat", ha denunciat.

Entén que Sánchez “respon a la seva història”. "El PSOE fa temps que ha deixat de ser un partit d'Estat i ho ha tornat a demostrar: Sánchez ha anteposat els seus interessos particulars als del conjunt d'aquest país i als de tots els ceutíes", ha abundat sobre un polític que " tant li fa vuit que vuitanta la governabilitat d'aquesta ciutat”.

"A Sánchez li importa Pedro Sánchez", ha afegit el coordinador general del PP a nivell nacional, que ha traslladat "tot" el suport de Gènova a Vivas "perquè avancis amb un govern en solitari amb el teu govern i la teva capacitat des de la humilitat per aconseguir acords durant la legislatura".