Foto: Twitter (@patxilopez)

El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López , ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo d'"exercici d'obscurantisme" per no presentar la seva declaració de béns i ingressos davant el Senat, com li han demanat des de la Cambra Alta, alhora que ha criticat els pactes que han realitzat els populars amb Vox.

"Feijóo ens va amagar la seva relació amb un narco parlant-nos d'un contrabandista i ara ens amaga quins són els seus veritables ingressos, quin és el seu veritable patrimoni. Ell va dir que quan sortís del Senat presentaria públicament la seva declaració de béns d'ingressos i no ho ha fet fet", ha afirmat el socialista en declaracions remeses als mitjans.

Per això, ha considerat que Feijóo "va mentir en un exercici d'obscurantisme que és absolutament inacceptable en política". "I ara pretén recollir la seva acta de diputat i seguim sense saber què és el que rep del Partit Popular, què és aquest sobresou, si cobra alguna cosa més", ha afegit López, per a qui els ciutadans "no es mereixen aquest exercici permanent de mentides i d'obscurantisme".

En qualsevol cas, el dirigent socialista ha afirmat que "l'únic que no pot amagar (Feijóo) és que totes les decisions que ha adoptat estan fent molt de mal a molta gent, perquè totes han estat pactar amb Vox per fer les polítiques de Vox ".