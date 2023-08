Calviño, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics en funcions, Nadia Calviño , ha apostat perquè la presidència del Congrés sigui per al PSOE , rebutjant la proposta de Coalició Canària que el lloc fos per al PNB.

"Al meu entendre, hauria de ser una persona del PSOE", ha manifestat en una entrevista a TVE . La ministra, que no milita al partit però pertany a l' ala socialista del Govern de coalició , ha mostrat la seva preferència "a títol personal".

Segons ha expressat Calviño, les negociacions tant per a la presidència de la Mesa del Congrés com per a la investidura "estan en marxa", ja que "tot està relacionat" i insisteix que queden quatre dies per a la constitució de les Corts i això "dóna per a molt".

"Si hi ha voluntat que s'arribi a aquest acord, dijous tindrem una Mesa del Congrés amb majoria progressista ", ha insistit, encara que no ha especificat qui serà el candidat del PSOE a la Presidència de la Mesa perquè des de la formació socialista la pauta és la "discreció" i el "diàleg" .

Calviño ha insistit que cada partit està reflexionant sobre "com volen posicionar-se" davant d'una eventual investidura i confia en la conformació d'un Govern liderat pel candidat socialista, Pedro Sánchez , ja que una repetició electoral no seria "desitjable en absolut".