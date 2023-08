Carles Puigdemont @ep

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont , creu que a mesura que s'acosten dates clau "creix el nerviosisme i puja la subhasta". A més, ha sostingut que “encarar una negociació a través de declaracions públiques” no és la seva opció de cara a la investidura del president del Govern en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

"A mesura que s'acosten dies decisius, com aquest 17 que ve, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions", ha assenyalat en un tuit d'aquest dilluns recollit per Europa Press en què ha demanat "paciència, perseverança i perspectiva".

Aquest dijous tindrà lloc la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats, en què s'escolliran els membres de la nova Mesa de la Cambra Baixa.

La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha confirmat aquest dilluns que hi ha hagut contactes amb els independentistes de Junts per aconseguir que es configuri una Mesa del Congrés de majoria progressista que, segons la seva opinió, hauria d'estar presidida pel PSOE.

Això sí, als passadissos del Congrés ha subratllat que aquestes negociacions s'estan duent a terme de forma "discreta" perquè considera que els acords són més factibles en "converses a porta tancada i de confiança mútua", evitant globus sonda.

La ministra d'Educació en funcions, Pilar Alegría, per la seva banda, ha declinat aquest dilluns donar detalls sobre les negociacions per a la conformació de la Mesa del Congrés, limitant-se a assenyalar que les converses s'han de produir en un clima de "prudència" i " discreció", encara que confia que l'òrgan sigui "progressista".

En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés, on ha anat a recollir la seva acta de diputada, Alegría també ha plantat que el diàleg s'ha de produir amb "prudència i discreció" i ha recordat que encara queden 48 hores per a la Constitució de les Corts "dos dies per continuar parlant, seguir intercanviant opinions i consideracions".