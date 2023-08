El PSOE de Perales de Tajuña ha denunciat avui que una de les seves regidors i la seva parella van ser agredides "brutalment" en presència del seu fill ahir diumenge per un grup de persones, entre ells diversos candidats locals de Vox.

Vista aèria de Perales de Tajuña - Wikipedia



Concretament, segons ha assenyalat el partit en xarxes socials, la seva regidora Tamara González i la seva parella van ser colpejats violentament per cinc persones, en presència del seu petit de 3 anys, per part de cinc persones, entre elles dos individus que “formaven part de la candidatura de Vox a les passades eleccions municipals".



Les persones agredides van ser ateses per personal del centre de salut municipal i derivades posteriorment a l'Hospital del Sud-est "a causa de les greus lesions patides". "Els fets i els agressors han estat denunciats, encara que no van ser detinguts", assenyala el PSOE de Perales. Fonts de la Guàrdia Civil han informat a Europa Press que estan investigant i comprovant els fets detallats a la denúncia per procedir a posteriors detencions.



"Condemnem i denunciem públicament qualsevol acte de violència al nostre poble oa qualsevol lloc. Des del Partit Socialista de Perales, brindem tot el nostre suport a Tamara i la seva família i els desitgem una ràpida recuperació", recalquen.