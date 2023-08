Aquest dijous es constituiran les Meses del Congrés i del Senat , el primer pas de la legislatura que sens dubte marcarà el futur: si el PSOE controla la Mesa, el PP tindrà nul·les possibilitats per governar, i viceversa. I com ha estat habitual aquestes últimes setmanes, sembla que l'última paraula sobre el que passarà la té Junts, el partit que va quedar més ben posicionat per pactar després de les eleccions del 28-J.

La candidata número 1 de Junts per Catalunya per Barcelona al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.

Tot i això, sembla que no se sabrà la posició del partit fins a l'últim moment. Junts ha convocat una comissió executiva telemàtica per decidir la posició del partit a la votació de la Mesa del Congrés dels Diputats aquest mateix dijous a primera hora del matí. La reunió serà a les vuit, poc abans de l'inici de la sessió constitutiva de les Corts, prevista per a les 10.00 hores, informen fonts del partit.

En aquest sentit, aquest dilluns l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha sostingut en un tuit que "a mesura que s'acosten dies decisius, com aquest 17 que ve, creix el nerviosisme i puja la subhasta. I es disparen les especulacions".

NEGOCIACIONS DISCRETES

La ministra d'Educació en funcions, Pilar Alegría , ha declinat aquest dilluns donar detalls sobre les negociacions per a la conformació de la Mesa del Congrés, limitant-se a assenyalar que les converses s'han de produir en un clima de "prudència" i "discreció", encara que confia que l'òrgan sigui “progressista”.

En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés, on ha anat a recollir la seva acta de diputada, Alegría ha posat el focus que encara queden 48 hores per a la constitució de les Corts, “dos dies per seguir parlant, seguir intercanviant opinions i consideracions" , però un diàleg que s'ha de produir amb "prudència i discreció".

La també portaveu del PSOE també s'ha negat a valorar la proposta de Coalició Canària que sigui el PNB el que ostenti la Presidència del Congrés, al·legant que és la formació canària la que ha de parlar-ne, i ha posat èmfasi que les eleccions generals del 23J van donar un resultat "majoritàriament progressista" que s'ha de "traduir lògicament" a la Cambra Baixa.

"Però crec que les escales s'han de pujar d'una manera pausada. Primer esglaó, segon esglaó, tercer esglaó i ara encara som a 48 hores per constituir les càmeres", ha conclòs la ministra.

"MAJORIA PROGRESSISTA"

Un altre actor que ha estat molt present a les negociacions ha estat Sumar, el soci de coalició del PSOE. La portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, ha confirmat aquest dilluns que hi ha hagut contactes amb els independentistes de Junts per aconseguir que es configuri una Mesa del Congrés de majoria progressista que, segons la seva opinió, hauria d'estar presidida pel PSOE.

Això sí, als passadissos del Congrés ha subratllat que aquestes negociacions s'estan duent a terme de forma "discreta" perquè considera que els acords són més factibles en "converses a porta tancada i de confiança mútua", evitant globus sonda.

En una compareixença davant els mitjans, Marta Lois ha recalcat que els ciutadans ja van votar el 23 de juliol i no va ser per conformar una majoria de PP i Vox, sinó progressista i ara toca que els representants polítics "facin si treballo" i arribi a acords en aquesta línia.

Segons ha explicat, "des del minut zero" Sumar es va posar fil a l'agulla i està parlant amb tots els grups polítics, també amb Junts, per a aquest primer objectiu d'escollir el dia 17 "una Mesa que representi el que la gent ha votat ", que és la majoria progressista.

I, davant dels que proposen cedir la Presidència al PNB o una altra minoria, Marta Lois ha remarcat que aquest lloc ha de correspondre a la primera força progressista, en aquest cas el PSOE.