Fotografia de Santiago (Sumar) @EP

El diputat electe de Sumar i secretari general del PCE , Enrique Santiago , nega que s'estigui negociant una possible amnistia amb Junts per conformar la mesa del Congrés a fer president Pedro Sánchez. A més, també considera que un govern arran d'una repetició electoral del PP i Vox seria "un desastre".

A més, ha advocat perquè a l'òrgan rector de la Cambra Baixa, que es constituirà dijous que ve, hi hagi representació nacionalista com a "expressió de la pluralitat" que "suporti un Govern de coalició democràtic i progressista", però ha recordat que "tot es tancarà a l'últim moment" .

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recollida per Europa Press , Santiago ha assenyalat que "el més lògic en qualsevol sistema parlamentari és que la presidència estigui ocupada per un dels partits de la majoria de Govern".

Per això, creu que “el partit que té més representació entre totes les forces polítiques progressistes i democràtiques”, en aquest cas el PSOE, ocupi la presidència de la taula”.

AMNISTIA



El diputat electe de Sumar ha afirmat que, des del punt de vista jurídic, "no hi ha cap impediment per aprovar lleis d´amnistia". "La Constitució el que limita són els indults generalitzats, col·lectius, que afecta la condemna. L'amnistia legisla sobre la configuració del delicte que va provocar sancions, de manera que no hi ha cap tipus de limitació", ha explicat.

Tot i això, ha rebutjat que "s'estigui negociant la conformació de la taula del Congrés o del Govern sobre una possibilitat d'amnistia" perquè "no aquesta així". "Una altra cosa és que, al llarg de la legislatura, puguem anar avançant en tot allò que sigui expansió de marcs de drets i de llibertats, i sobretot de continuar reconduint conflictes polítics per a la seva solució per via polítiques", ha afegit.

Per això, ha advocat per "aventar qualsevol obcecació a combatre o intervenir jurídicament mitjançant sancions sobre conflictes que són polítics". "El que s'ha acreditat és que això no funciona", va assegurar.